Bülent Arınç: CHP'nin TBMM açılışına katılmamasını doğru bulmuyorum

TBMM açılıyor...

Meclis Genel Kurulu, yaklaşık 2,5 aylık aranın ardından yarın gerçekleştireceği açılış toplantısıyla 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı'na girecek.

TBMM'de hazırlıklar devam ederken CHP, oturuma katılmama kararı aldı.

"NE KARŞILAYACAĞIZ NE UĞURLAYACAĞIZ"

Konuya ilişkin konuşan CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Önümüzdeki hafta 1 Ekim tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi açılacak. Merak edilen bir konu, Meclis açılışına CHP grubunun katılıp katılmayacağı.

Böyle bir siyasi ortamda biz Cumhurbaşkanı'nı, Meclis açılışında ne oturarak ne de ayakta karşılamayız. Zira bizim nezdimizde meşruiyetini yitirmiştir.

Bizim 47 yıl gösterdiğimiz sabrı onlar 47 gün dahi gösteremediler. O yüzden Meclis açılışında kendisini ne karşılayacağız ne de uğurlayacağız." ifadelerini kullandı.

BÜLENT ARINÇ'TAN CHP KARARINA ELEŞTİRİ

CHP'nin bu tavrı kamuoyunda tartışılırken TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç, kararı eleştirdi.

X hesabından bir paylaşımda bulunan Arınç, CHP'nin kararının yanlış olduğunu söyledi.

Arınç, şunları söyledi:

"BU KARARI YANLIŞ BULUYORUM"

"CHP’nin, CHP’li belediye başkanlarına ve parti olarak doğrudan kendilerine operasyon yapıldığını düşündükleri, bunu da protesto etmek adına 1 Ekim’de yapılacak olan TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı Açılış Toplantısı’na katılmayacağı ifade ediliyor. Bu kararı yanlış buluyorum.

Anayasa ve içtüzüğe göre TBMM, yasama yılına 1 Ekim’de başlar ve özel gündemle toplanır. Geleneksel olarak da isterse Cumhurbaşkanımız konuşma yapabilir. Meclis için en önemli günlerden biri bugündür. Bugüne kadar tüm partiler, farklı görüşlerde olsalar bile, sayısal olarak az ya da çok bu oturumlara katılım göstermişlerdir.

"CUMHURBAŞKANINA SAYGIDA KUSUR EDİLMEZ"

Sayın Cumhurbaşkanı'nı sevmek veya eleştirmek herkesin hakkıdır; fakat saygı göstermekte de hiçbir kusur gösterilmemelidir. TBMM, millet iradesinin tecelligâhı ve demokrasinin kalbidir. Siyasî partiler ve milletvekillerinin varlık sebebidir; milletin gözbebeğidir.

"MECLİS'İN SAYGINLIĞINA ZARAR VERİR"

CHP, katılmama kararı ile aslında Meclis’e karşı tavır almakta ve bu da Meclis’in saygınlığına zarar vermektedir. CHP köklü bir partidir ve ana muhalefet partisinin açılış oturumlarında Meclis’i boykot etmesi bugüne kadar görülmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'nı veya Meclis Başkanı'nı eleştirebiliriz; ancak kendilerine saygı duymakla da yükümlüyüz. Onlara karşı protesto yapılacak yer TBMM’nin bizatihi kendisi değildir. Başka zaman ve zeminlerde itirazlarınızı ortaya koyar, demokratik eylem yapabilirsiniz.

İki dönem, beş yıl süreyle bu yüce kurumun başkanı olarak görev yaptım. Görevde olduğum dönemde en büyük önceliğim TBMM’nin ve milletvekillerinin itibarını yükseltmekti. Bugüne kadar Meclisimizden gelen her davete koşarak katıldım. O yüce kuruma saygı gösterdim.

Sayın CHP Genel Başkanı’ndan ricam, bu yanlış karardan dönülmesi ve 1 Ekim günü parlamento çatısı altında birlikte olmaktır."