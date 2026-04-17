Burhanettin Duran: Türkiye, küresel barışa katkı sunmaya kararlılıkla devam edecektir

Diplomasinin kalbi Antalya'da atıyor...

Dünya siyasetine yön veren isimlerin buluşma noktası olan Antalya Diplomasi Forumu (ADF2026), bugün itibarıyla kapılarını açtı.

"ÇOK BOYUTLU MESAJLAR VERDİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde, Dışişleri Bakanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenen dev zirve, 17-19 Nisan tarihleri arasında küresel krizlerin çözüm merkezi oluyor.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya Diplomasi Forumu'ndaki konuşmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 5'inci Antalya Diplomasi Forumu’nda yaptığı kapsamlı konuşmada; küresel barış, bölgesel istikrar ve uluslararası iş birliği adına güçlü ve çok boyutlu mesajlar verdi." ifadelerini kullandı.

"DİYALOG VE DİPLOMASİ TEK ÇIKIŞ YOLU"

Burhanettin Duran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Gazze’de yaşananlara değinen Sayın Cumhurbaşkanımız, bu sürecin yalnızca bir “insani trajedi” olarak ele alınmasının eksik bir yaklaşım olacağını vurguladı. Gazze’deki soykırımın, mevcut uluslararası düzenin neye izin verdiğini, neyi görmezden geldiğini ve kimi koruduğunu açık bir şekilde ortaya koyduğunu ifade etti.

İsrail hükûmetinin tahrikleri sonucunda İran ile başlayan savaşa değinen Sayın Cumhurbaşkanımız, ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek bunun kalıcı barış için önemli bir fırsata dönüştürülmesi gerektiğini ifade etti.

Diyalog ve diplomasinin tek çıkış yolu olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanımız, Hürmüz Boğazı’ndan enerji arz güvenliğine ve ticaret yollarına kadar kritik başlıklara dikkat çekerek seyrüsefer serbestisinin korunmasının önemine işaret etti.

Türkiye’nin “Kalkınma Yolu” gibi vizyon projelerle bölgesel iş birliğini güçlendirmeye hazır olduğunu belirterek, enerji yollarında rekabet değil, iş birliğinin kazandıracağını vurguladı.

"TÜRKİYE KÜRESEL BARIŞA KATKI SUNMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’in bir gerilim alanı değil, istikrar ve refah havzası olması gerektiğini ifade eden Sayın Cumhurbaşkanımız; Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni dışlayan yaklaşımları reddettiklerini vurguladı. Yunanistan’la oluşan olumlu atmosferin Batı Trakya Türk Azınlığı’nın haklarının güçlenmesine de katkı sunması gerektiğini dile getirdi.

Ukrayna’daki savaşın yol açtığı yıkım ve can kayıplarına değinen Sayın Cumhurbaşkanımız, adil ve kapsayıcı bir müzakere süreciyle çözümün mümkün olduğuna olan inancını yineledi.

Türkiye; krizlerin çözümünde yapıcı rol üstlenen, adalet ve dengeyi gözeten, diyalog ve iş birliği temelinde küresel barışa katkı sunmaya kararlılıkla devam edecektir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığımızın ev sahipliğinde düzenlenen bu önemli organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor; Antalya Diplomasi Forumu’nun küresel barış, istikrar ve iş birliğine katkı sunmaya devam etmesini temenni ediyorum."