Zeynep Güneş'e hakaret davasında ilk duruşma: Şüpheliden 'Hesabım çalındı' savunması

Mehmet Emin Korkmaz, 7 Şubat’ta sanal medya üzerinden Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün’ü giydiği geleneksel kıyafetler nedeniyle hedef alarak paylaşımda bulundu.

Paylaşıma tepkilerin kısa sürede büyümesi üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, resen soruşturma başlatarak Mehmet Emin Korkmaz hakkında gözaltı kararı verdi.

'HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK'TEN TUTUKLANDI

Memleketi Erzurum’da gözaltına alınan Korkmaz, çıkarıldığı mahkemede ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ile kamu görevlisine hakaret’ suçlamasıyla tutuklandı.

5 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı, tutuklu sanık Mehmet Emin Korkmaz hakkında 11’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.

İddianamede, Mehmet Emin Korkmaz hakkında 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İLK DURUŞMA BUGÜN GÖRÜLDÜ

Davanın bugün yapılan ilk duruşmasına, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün ile tutuklu sanık Mehmet Emin Korkmaz ile avukatları katıldı.

Sanık Korkmaz, sanal medya hesabının çalındığını ve paylaşımı kendisinin yapmadığını söyledi.

"OLAY GÜNÜ HESABIMA GİRİŞ YAPAMADIM"

Korkmaz, “Olay günü sanal medya hesabıma giriş yapmak istedim ancak giriş yapamadım. Uygulama kaynaklı bir problem olduğunu düşündüm. Bundan sonra da herhangi bir işlem yapmadım. Aynı gün akşam saatlerinde annem ile birlikte iken partimiz avukatımdan biri aradı ve olaydan bu şekilde haberdar oldum.

Hesabımın çalındığında partimizin avukatından hukuki yardım istedim. Erzurum’da ikametime en yakın karakol olan Yenişehir Şehit Polis Murat Elik Polis Merkezi Amirliği’ne başvuru yapmak için gittim. Bu sırada başvuru yapamadım, paylaşım sebebiyle gözaltına alındım.” dedi.

"BENİM DE ANNE KAPALIDIR, ZEYNEP HANIM'DAN ÖZÜR DİLEMEK İSTİYORUM"

Korkmaz, “Benim de annem kapalıdır, her ne kadar olayı kabul etmesem de Belediye Başkanı Zeynep Hanım’dan özür dilemek istiyorum. Yaklaşık 70 gündür tutuklu bulunuyorum. Ailem Erzurum’dadır. Olayda herhangi bir kastım yoktur. Kadınların gerek giyim tarzı gerek sosyal durumları gözetildiğinde hedef alınmasını kendi açımdan bir utanç olarak görüyorum. Tahliye talep ediyorum.” diye konuştu.

"BENİ TOPLUM ÖNÜNDE KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ"

Duruşmada konuşan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün, şikayetçi olduğunu ve sanığın ifadelerini kabul etmediğini söyledi.

Sanığın paylaşımları dolayısıyla toplum önünde küçük düşürüldüğünü belirten Akgün, “Beni paylaşım sebebiyle toplum önünde küçük düşürmüştür. Bahsi geçen paylaşım Türk Anadolu kadınına yöneliktir. Bu konuda cezasını çekmesini istiyorum.” dedi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

İfadelerin ardından 11’inci Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, duruşma savcısının mütalaa için ek süre talebini kabul ederek sanık Korkmaz’ın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

"TÜRK ADALETİNE GÜVENİM SONSUZDUR"

Duruşmanın ardından adliye çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün, Türk adaletine güvendiğini belirterek, “Bugün şahsıma yönelik gerçekleştirilen hakaret içerikli ifadeler nedeniyle açılmış olan davanın ilk duruşması yapıldı. Gereğini Türk adaleti yapmıştır. Türk adaletine güvenimiz sonsuzdur.” ifadelerini kullandı.

KORKMAZ'IN SKANDAL PAYLAŞIMI

İyi Partili Mehmet Emin Korkmaz'ın yaptığı paylaşımda, "Eskişehir/Mihalgazi Belediye Başkanı'na bakın! Bu siyasal İslamcı şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir, yoksa ahırında inek sağmak mıdır? Mekanı şaşırmış olacak gariban, AK Parti'ye de böylesi yakışır. Ne günlere kaldık? Hakikaten katır mühürdar oldu arkadaş! Kargalara kalan dünya, belediye kimlere kalmış? Vallahi benim annem bundan iyi yönetir. En azından kılığı kılık, tahsili var." ifadeleri yer aldı.

Paylaşımın aşağılayıcı üslubu, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Korkmaz, gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesaplarını kapattı.

GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI

Bu paylaşım üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" suçundan resen soruşturma başlattı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince yapılan araştırma ve çalışma neticesinde, paylaşımı yapan Mehmet Emin Korkmaz, yakalanarak gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ile kamu görevlisine hakaret’ suçlamasıyla tutuklandı.