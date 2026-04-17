“Minecraft Parodileri” kanalına erişim engeli: Başsavcılık soruşturma başlattı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları sonrası yaklaşık 7,5 milyon abonesi ve milyarlarca izlenmesi bulunan “Minecraft Parodileri” adlı kanalda yer alan videolar, özellikle çocuklara yönelik içerikleri nedeniyle tartışma yarattı.

Videolarda okul ortamı tehdit, zorbalık ve silahlı saldırı sahneleriyle kurgulanırken bu videolar, özellikle okullarda gerçekleştirilen şiddet eylemleri ve silahlı saldırılar sonrası tepkilerin odağında.

Bazı içeriklerde, öğretmenin sınıfa silahla girerek öğrencilere tehditler savurduğu, kaçmaya çalışan çocuklara ateş açıldığı sahnelerin yer aldığı görüldü. Uzmanlara göre bu tür içerikler, çocukların şiddeti normalleştirmesine neden olabilecek riskler barındırıyor.

"EĞLENCE" ADI ALTINDA ŞİDDET

Kanalda paylaşılan videolarda silah kullanımı, tehdit ve saldırı gibi unsurların “parodi” ve “eğlence” kapsamında sunulması, özellikle okul temalı içeriklerde şiddetin sıradan bir durum gibi gösterilmesi dikkat çekti.

BAŞSAVCILIKTAN RESEN SORUŞTURMA VE ERİŞİM ENGELİ KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu kanal hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 214. ve 215. maddeleri kapsamında işlem başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, okul çağındaki çocukları şiddete yönlendirdiği, suç teşkil eden eylemleri meşru gösterdiği ve bu eylemleri övdüğü değerlendirilen içeriklerin tespit edildiği ifade edildi.

Soruşturma kapsamında Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, ilgili YouTube kanalına erişimin engellenmesine hükmetti.

Kararla birlikte, Türkiye’den söz konusu kanala erişim durduruldu.