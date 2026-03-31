İBB davasında 7 kişinin tahliyesi talep edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk davasında duruşma savcısı, 107 sanık hakkında mütalaa sunacağını açıkladı.

Mahkeme heyeti, açıklama öncesinde duruşmaya bir saat ara verdi.

7 SANIĞIN TAHLİYESİ İSTENDİ

Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun da bulunduğu 7 kişinin tahliyesi istendi.

Tahliyesi talep edilen isimler:

Sırrı Küçük - CHP Milletvekili Özgür Karabat'ın şoförü



Fatih Yağcı - Ağaç A.Ş. çalışanı



Evren Şiroğlu - Ağaç A.Ş. çalışanı



Kadriye Kasapoğlu - Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü



Davut Bildik - Büro personeli



Ali Üner - İş insanı



Ebubekir Akın - Halk otobüsü işletmecisi

100 SANIĞIN TUTUKLULUĞUNUN DEVAMI İSTENDİ

Ara mütalaada Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 100 sanığın tutukluluk halinin devamı talep edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde, 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı.

İDDİANAMEDE İMAMOĞLU'NA YÖNELTİLEN SUÇLAR

İddianamede; 'örgüt lideri' olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu'nun; 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'rüşvet', 'suç gelirlerinin aklanması', 'kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 'kişisel verilerin kaydedilmesi', 'kişisel verileri ele geçirme ve yayma', 'suç delillerini gizleme', 'haberleşmenin engellenmesi', 'kamu malına zarar verme', 'rüşvet alma', 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'irtikap', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'ihaleye fesat karıştırma', 'çevrenin kasten kirletilmesi', 'vergi usul kanununa muhalefet', 'orman kanununa muhalefet' ve 'maden kanununa muhalefet' suçlarını işlediği iddia edildi.

İmamoğlu'nun, 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

DURUŞMALARDA DÖRDÜNCÜ HAFTA

İlk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görüldü.

Davanın ilk duruşmasından bugüne kadar 17 kişinin savunması alındı.

Cuma günü duruşma görülmezken duruşmalara haftanın 4 günü devam ediliyor.

SAAT 22.00'YE KADAR DEVAM EDECEK

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'de bulunan Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi'ndeki binada görülecek 13'üncü celsede, sanık avukatlarının tahliye talepleri dinlenecek.

Diğer yandan mahkeme başkanı, duruşmaların saat 22.00'ye kadar devam edebileceğini belirtti.

SANIK AVUKATLARININ TAHLİYE TALEPLERİ DİNLENDİ

Geçtiğimiz günlerde mahkeme başkanı, duruşmanın pazartesi günü sanık savunmalarının alınmasıyla devam edeceğini açıklamıştı.

Bu kapsamda da dün, sanık savunmaları dinlenirken bugün, çarşamba ve perşembe günlerinde de avukatların tahliye taleplerinin dinleneceğini belirten mahkeme başkanı, perşembe günü ara karar vereceğini belirtti.