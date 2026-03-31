Trump'ın Hürmüz Boğazı kapalı kalsa da saldırıyı sonlandıracağı iddiası

Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi'ni Umman Denizi'ne bağlayan ve dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin, günlük ortalama 20 milyon varil ile geçtiği kritik bir deniz geçididir.

Bu dar Boğaz, küresel enerji arzının en önemli darboğazlarından biri olarak kabul edilir.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN KAPANMASI ENERJİ PİYASASINI DALGALANDIRDI

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasıyla birlikte İran, boğazı fiilen kapatmıştı.

Bu durum, tanker trafiğini büyük ölçüde durdurdu, petrol fiyatlarını yükseltti ve küresel enerji piyasalarında ciddi dalgalanmalara yol açtı.

"BOĞAZ KAPALI KALSA DA SALDIRILARI SONLANDIRMAYA HAZIRIM"

Karşılıklı saldırılar ve açıklamalar ardı ardına gelirken The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'li yetkililere dayandırdığı bir gelişme aktardı.

WSJ haberinde, ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin Hürmüz Boğazı'nın derhal yeniden açılmasına yönelik askeri operasyonun çatışmaları uzatacağı değerlendirmesinde bulunduğu, bu nedenle Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması durumunda dahi İran'a yönelik saldırıları sonlandırmaya hazır olduğu iddia edildi.

'ABD, İRAN'IN DENİZ VE FÜZE KAPASİTESİNİ ZAYIFLATMAYI HEDEFLİYOR'

ABD yönetiminin saldırılar yerine İran'ın deniz ve füze kapasitesini zayıflatmayı hedeflediği, eş zamanlı olarak da Tahran yönetimine diplomatik baskı yapmayı planladığı ileri sürüldü.

Diplomasinin başarısız olması durumunda ise Washington yönetiminin, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için Avrupa ve Körfez müttefiklerinin öncülük etmesini beklediği kaydedildi.