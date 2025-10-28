Bursa'da su yok, belediye 7 günde 10 konser düzenliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bursa'da su sıkıntısı sürüyor.

CHP'li belediyelerde yaşanan su krizinin son adresi Bursa'da, kurak geçen yaz ayıyla birlikte su kaynaklarının durumu alarm vermeye başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaşanan su sıkıntısı sonrası çareyi saatler süren kesintiler yapmakta buldu.

BURSA'DA BARAJLARIN DOLULUK ORANI YÜZDE 0

Kuraklığın akabinde yaşanacak su krizi için önlem almayan ve proje çalışmaları yapamayan CHP'li Bursa Belediyesi, 1 Ekim'den itibaren su kesintileri uygulamaya başlamıştı.

Dün kurak geçen dönemden sonra yağmuru gören Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, su kesintilerine ara verildiğini söylemişti.

Ancak BUSKİ, barajlarda güncelleme yaptı ve doluluk oranı "yüzde 0" olarak gösterildi.

Ancak Bursa Büyükşehir Belediyesi, su sorununa çare bulmak yerine peş peşe konserler düzenlemeyi tercih ediyor.

7 GÜNDE 10 KONSER

Bursa’da Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 7 günde 10 konser düzenleneceğini duyurdu.

EDİS, BURAY, IŞIN KARACA, KUBAT...

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin duyurduğu konser takviminde; Edis, Buray, Işın Karaca ve Kubat gibi isimlerin yer aldığı görüldü.