Bursa'yı kuraklık vurdu: Şehrin 6 günlük suyu kaldı

Türkiye kuraklıkla mücadele ediyor...

Yeşil Bursa olarak bilinen ilimiz ise kuraklığı tüm şiddetiyle hissediyor.

SU KONUSUNA DEĞİNDİ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Eylül Ayı Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşan Mustafa Bozbey, kentin içme suyu rezervine ve bu konuda atılan adımlara yönelik açıklamalar yaptı.

"YER ALTI SU SEVİYESİ 250 METRELERE KADAR İNDİ"

Son dönemde yaşanan kuraklık sebebiyle yaşanan su sıkıntısına dikkat çekerek BUSKİ ve su kaynakları hakkında bilgilendirme yapan Başkan Mustafa Bozbey, "Kentimizin su ihtiyacının yaklaşık yüzde 85’i Doğancı ve Nilüfer barajlarından, yüzde 15’i ise Uludağ pınar kaynaklarından karşılanıyordu. Ancak yaşanan kuraklık nedeniyle suyumuzun yüzde 50’si Doğancı ve Nilüfer barajlarından, yüzde 15’i pınar kaynaklarından, yüzde 35’i ise BUSKİ’ye ait 155 adet derin su kuyusundan sağlanıyor. Yer altı su seviyesinin 250 metrelere kadar indiğine de dikkat çekmek istiyorum. Bursa ovasının ne kadar kuraklık yaşadığının da göstergesidir." diye konuştu.

"ŞU ANA KADAR SU KESİNTİSİ OLMADI"

Mustafa Bozbey açıklamalarında şu ifadeleri kaydetti:

Doğancı’da yüzde 6,81, Çınarcık’ta yüzde 50 seviyesinde. Nilüfer de ise hiç suyumuz yok. Yani 75 milyon metreküp civarında Çınarcık’ta su var. Ortalamada ise yüzde 3,34 doluluk oranındayız. Bursamızın günlük su tüketimi 525 bin metreküp civarındadır. Çınar Barajı’ndaki suyu direk tünelle Doğancı Barajı’na aktarabilirsek o zaman günlük 500 bin metreküplük arıtma tesisini çok rahatlıkla çalıştırabiliriz. Çınarcık Barajı yakınında yaptığımız arıtma tesisinin kapasitesi günlük 300 bin metreküptür. Sadece Doğancı havzasında su birikme olmayabilir. Önümüzdeki yıllarda daha fazla kuraklık olacağı söyleniyor. Biz buna hazırlıklı olmak zorundayız. Bypass hattını hayata geçirmeseydik eylül ayından itibaren kesintiler olacaktı. Şu ana kadar su kesintisi olmadı.

DENİZ SUYUNU İŞARET ETTİ

Su fiyatlandırması konusunda ise 30 büyükşehir arasında 23-24. sıralarda olduklarını anlatan Bozbey, 1 metreküpün maliyetinin 80-85 liraya kadar yükseldiğini vurguladı.

Programlarında deniz suyunu arıtarak içilebilir su elde edilmesi konusu olduğunu da söyleyen Bozbey, araştırmaların devam ettiğini aktardı.

Çınarcık Barajı’nda toplam 150 milyon metreküp su toplandığını bildiren Bozbey, şöyle devam etti:

DSİ ile yapılan anlaşmalarda 75 milyon metreküpü içme suyuna, 75 milyon metreküpü de sanayiye ayrılmış. Çınarcık Barajı’ndaki suyun tamamını içme suyu olarak değerlendirmek istediğimizi ilettik. Şu an buradaki 150 milyon metreküpün 105 milyon metreküpünü kullanmak zorundayız. 75 milyon metreküp bize yetmiyor. DSİ’ye durumu ilettik. Oradaki tüneli yaptıktan sonra Doğancı Barajı’na suyu almış olacağız. Böylece su sorunu uzun süre yaşanmayacaktır. Ayrıca barajın yakınında baypas hattı yaptık. İsale hatları tamamlandı. Oradaki isale hattına oradaki HES tesisi zarar verdi. Orada borularımız üç kez patladı. Tekrar revize ettik. DSİ Bölge Müdürü devreye girdi ve çözümlendi.

'ARSENİKLİ SU' İDDİALARINA YANIT: BEN DE SUYU ÇEŞMEDEN İÇİYORUM

Su tasarrufu çalışmaları kapsamında okullara 7 bin 51 adet perlatörün ücretsiz takıldığını hatırlatan Bozbey, 17 ilçede yürütülen çalışmalarla kayıp kaçak oranını en aza indirmeye çalıştıklarını belirtti.

"Bypass hattından gelen suyun arsenikli olduğuna" ilişkin iddialara yanıt veren Bozbey, "Bir kent yöneticisinin, bu tür şeyleri sormadan ve araştırmadan söylememesi lazım. Bunlar insan hayatını ilgilendiren konular. Su, Doğancı Barajı’na geliyor. Suyumuz, Dünya Sağlık Örgütü’nün kriterlerine göre arıtılıyor. Biz Bakanlığın kriterleri haricinde DSÖ’nün kriterlerini uyguluyoruz. Ondan sonra ‘Su, Bursa’da çeşmeden içilir’ dedik. Ben de suyu çeşmeden içiyorum." dedi.

6 EKİM'İ İŞARET ETTİ

Hiç yağmur yağmadığı ve planlı su kesintisi yapılmadığı takdirde bu koşullarda 6 Ekim 2025 tarihinde barajlardaki suyun tükenmiş olacağını açıklayan Bozbey, şunları söyledi: