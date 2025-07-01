Canan Kaftancıoğlu'ndan Leman'a destek: Ahlaksızlığa sahip çıktı

Dini değerler bir kez daha ayaklar altına alındı...

İslam düşmanı, "sözde" mizah dergisi Leman, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Hz. Musa'nın karikatürünü çizerek büyük bir skandala imza attı.

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Alçak karikatür, sosyal medyada da büyük tepki toplarken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dini değerleri alenen aşağılayıcı nitelikteki karikatürün yayınlanmasıyla ilgili re'sen soruşturma başlattı.

4 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 6 kişiden 4'ü yakalanarak gözaltına alındı.

Derginin Beyoğlu'ndaki merkezinin önünde protesto gösterileri düzenlendi.

EYLEMLER YASAKLANDI

Beyoğlu Kaymakamlığı, ilçe sınırları içinde toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinlikleri 1 gün süreyle yasakladı.

KAFTANCIOĞLU SAHİP ÇIKTI

Tüm kesimlerden tepki çeken ahlaksızlığa CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sahip çıktı.

HAKSIZLIĞA UĞRADIĞINI İDDİA ETTİ

Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Leman dergisinin haksızlığa uğradığını iddia etti.

SAĞ İKTİDARALARI HEDEF ALDI

Açıklamasında yapılan provokasyonu görmeyen Kaftancıoğlu, sağ iktidarları hedefine aldı.

Kaftancıoğlu, "Beyan ortadayken, muhalefeti böl, parçala ilave olarak inanç üzerinden toplumu kutuplaştır böylece sonsuza kadar iktidarda kalınsın" ifadelerini kullandı.

"KARİKATÜRÜ BEĞENMEZSİN O KADAR"

"Yüzyıllardır sağ ideolojinin değişmez paradigması" diyen Kaftancıoğlu, "Sevgili dindar kardeşim senin inancına en büyük saygısızlığı senin inancını iktidarı için kullananlar yapıyor" dedi.

Kaftancıoğlu açıklamasını "Karikatürü beğenmezsen dergiyi bir daha almaz okumazsın/gülmezsin o kadar" diyerek sonlandırdı.