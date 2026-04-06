Canlı akış: Narin cinayetinde Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunması, tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Yapılan arama çalışmalarının 19'uncu gününde Narin'in bedeni dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığında 3 taşla kapatılıp çalılıklarla gizlenmiş halde bulundu.

NEVZAT BAHTİYAR CESEDİ ARAÇLA DEREYE GÖTÜRDÜ

Narin'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ile güvenlik kamerası görüntülerinden Narin'in cansız bedenini kırmızı bir araçla dere bölgesine götürdüğü belirlenen komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

BAHTİYAR'A 4,5 YIL VERİLDİ

Aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran hakkında, komşuları Nevzat Bahtiyar ile birlikte 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Nevzat Bahtiyar, gözaltına alındıktan sonraki ifadesinde Narin'i öldürmediğini, yalnızca cansız bedenini dereye taşıyıp gizlediğini savundu.

28 Aralık 2024'te görülen davanın 2'nci duruşmasında mahkeme, Salim, Yüksel ve Enes Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4,5 yıl hapis cezası verdi.

YARGITAY BAHTİYAR’IN CEZASINI BOZDU

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, 29 Aralık 2025’te sanıklar Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı.

Sanık Nevzat Bahtiyar'ın ise eylemlerinin ‘Nitelikli kasten öldürmeye yardım’ kapsamında değerlendirilmesi gerektiğin belirterek, 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına ilişkin kararı, oy birliğiyle bozdu.

NEVZAT BAHTİYAR YENİDEN HAKİM KARŞISINDA

Nevzat Bahtiyar, Yargıtay'ın bozma ilamı doğrultusunda bugün Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 09.00'da yeniden hakim karşısına çıkıyor.

"CESEDİ SEN GÖTÜRECEKSİN DEDİ"

Ensonhaber Muhabiri Rojda Altıntaş, davaya dair detayları aktarmaya başladı.

Nevzat Bahtiyar, jandarma eşliğinde salona getirildi.

Bahtiyar, “Ben işteydim çalışıyordum. Sonra eve geldim.” dedi.

Olay günüyle ilgili olarak, “Sabah 6 buçukta Çarıklı'ya gittim. Orada birim evimiz vardı. Eve geldim.” ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanının “Saat kaç gibi eve geldiniz?” sorusuna Bahtiyar, “Saati bilmiyorum sayın başkan” yanıtını verdi.

Başkanın “Öğlen mi?” sorusu üzerine ise “Öğlen gelmişti.” dedi.

“Salim Güran ile aranızda başka konuşma geçti mi?” sorusuna Bahtiyar, “Salim Güran beni çağırdı.” şeklinde cevap verdi.

Bahtiyar: Cinayetle hiçbir alakam yoktur. Cesedi sen götüreceksin dedi. Ben mecbur kaldım. Cesedi torbaya koydum dedi.

"AĞZINDAN KÖPÜK GELMİŞTİ"

Mahkeme başkanı: Siz gittiğinizde çocuk ölmüş müydü?

Bahtiyar: Evet.

Mahkeme başkanı: Ne zaman fark ettiniz?

Bahtiyar: Ağzından köpük gelmişti.

MAHKEME KARIŞTI

Nevzat Bahtiyar'ın açıklamaları sonrası mahkeme salonu karıştı.

Baba Arif Güran, Nevzat Bahtiyar’ın her şeyi rahat rahat anlatmasına tepki gösterdi.

Aile bireyleri, Bahtiyar'a tepki göstermeye başladı.

Mahkeme başkanı: Acınızı anlıyoruz. Başınız sağ olsun.

Arif Güran: Bu insan kızımdan parça parça diye bahsediyor. Bu olayda keşif yapılmadı.

"YÜKSEL GÜRAN'I GÖRDÜM"

Mahkeme Başkanı: Az önce ifadelerinizde anne Yüksel Güran’ı gördüğünüzü beyan ettiniz, sizin aracınızın olduğu yerden Yüksel Güran gözüküyor muydu?

Nevzat Bahtiyar: Gözüküyordu.

Nevzat Bahtiyar: Sabah 6.30’da Çarıklı’ya gittim, orada evimiz vardı. Öğlen vaktinde eve geldim. Eşim “Suyumuz akmıyor” dedi, ben de Salim Güran’ı aradım. Saati tam hatırlamıyorum, 3 gibiydi. O “Tamam” dedi. Sadece suyun akmadığını konuştuk.

Daha sonra Salim Güran beni çağırdı. Yukarıdan seslendi, aramızda 50 ile 70 metre mesafeden bana seslendi. Cinayetle hiçbir alakam yok.

Salim Güran beni yukarıya çağırdı, ben de yukarıya çıktım. Bilmiyordum ve cesedi yerde gördüm. Salim ile birlikte Arif Güran’ın evine gittik, cesedi orada gördüm.

Sol taraftaki odadaydı. Bana “Bu cesedi götüreceksin” dedi. Kabul etmedim, silah çekti; beni ve oğlumu tehdit etti. Ben mecbur kalıp, cesedi götürdüm.

"CESEDİ PARÇALAMAMI İSTEDİ"

Cesedi battaniyenin içine koyduk. Kapıya kadar benimle geldi. Ondan sonra ben cesedi götürdüm, benimle gelmedi. Daha sonra ben ahıra götürdüm, cesedi torbaya koydum. Torbayı arabaya koydum. Yukarıda Yüksel Güran’ı gördüm, ağlıyordu.

Daha sonra Salim Güran gelip battaniyeyi benden alıp cesedi parça parça yapıp yok etmemi istedi. Cesedi ben yok etmedim. Eğer Salim Güran’ın dediğini yapsaydım, o ceset bulunmazdı, ben de burada yargılanmazdım.

Nevzat Bahtiyar'dan sonra sözü baba Arif Güran aldı.

"BEN KIZIMIN HAKKINI İSTİYORUM"

“Tavşantepe köyünün etrafında bir sürü kamera var. Dara-2 üst bölgesinde 3 kamera var. Olay yerini gören kameralar var. 12.00’den sonra çalışmadığını söylüyorlar. Ben neye inanayım? 6 defa ifade değiştiren insanı dinliyoruz. Bu insanın lafıyla ailem idam edildi. Yüksel Güran, Salim Güran, Enes Güran daraltılmış baz nedeniyle ceza yedi. Biraz vicdanı olsa üzülerek bahseder.

Vicdanı yok. 7 yaşımdaki oğlumun 7 saat ifadesi alındı ama onun oğlunun ifadesi alınmadı. Ben bir yurttaş olarak bu acıyla yaşayamıyorum, ben keşif istiyorum.

Jandarma değil polis ile istiyorum. Bu dosyayı bu hale getiren jandarmadır. 19 gün boyunca bu adam benim yanımda namaz kılıyordu.

Niye bunun baldızının ifadesi alınmıyor. Niye bu insanlar çarpraz sorguya alınmıyor? Bu adam bir hayalettir. Ben kızımın hakkını istiyorum. Bir keşif istiyorum.

Sen benim kızımın ağzından köpük geldiğini nereden biliyorsun? Benim kızımın üzerindeki her şey derede cıktı. Eğer eve gelmiş olsaydı evde çantası olurdu.

Benim çocuklarım okula gidemiyor. Okulu bıraktılar. Narin gibi 5 çocuğu daha öldürdüler."

"NARİN'İN ÇANTASINDA KESİ VAR MIYDI"

Avukatların beyanlarının ardından duruşma savcısı, Yargıtay kararına uyulup uyulmaması konusunda “takdir mahkemenindir” dedi.

Mahkeme, Yargıtay kararını değerlendirmek üzere duruşmaya 5 dakika ara verdi.

Ara sonrasında savcılık esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mahkeme, Yargıtay'ın bozma ilamına oy birliğiyle uyulmasına karar verdi.

Duruşma devam ediyor.

Arif Güran’ın avukatı Nevzat Bahtiyar’a sordu: Narin’in çantasında kesi var, sizin bıçağınız var mıydı?

Nevzat Bahtiyar: Yalan söylemeyeyim, vardı.