İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Mecid Hademi hayatını kaybetti

28 Şubat'ta İsrail-ABD'nin İran'a yönelik ortak saldırıları sonucu başlayan savaş, 38. gününde devam ediyor.

Saldırıların ilk gününden itibaren İran, dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkilisini kaybetmiş, İsrail ve Körfez ülkelerdeki ABD üslerine misilleme saldırıları düzenlemeye başlamıştı.

İRAN BİR KAYIP DAHA VERDİ

Karşılıklı saldırı ve açıklamalarla devam eden savaşta bir kez daha ateşkes gündeme gelmişken İran, önemli bir ismi daha kaybetti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) İstihbarat Teşkilatı'nın mevcut komutanı Tümgeneral Mecid Hademi, ABD ve İsrail'in ortak düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti.

İSRAİL SALDIRISINDA ÖLEN MUHAMMED KAZEMİ'NİN YERİNE GELMİŞTİ

Hademi, Haziran 2025'teki İsrail saldırılarında önceki istihbarat başkanı Muhammed Kazemi'nin ölümü üzerine göreve getirilmişti.

İran resmi kaynakları, Hademi'nin ABD-İsrail ittifakının son dönemdeki saldırılarında hedef alındığını doğruladı.

İRAN'DAN 'AĞIR BEDEL' TEHDİDİ GELDİ

Daha önce Genelkurmay Başkanı, Savunma Bakanı ve çeşitli kuvvet komutanlarının da benzer saldırılarda hayatını kaybettiği bildirilmişti.

İran Devrim Muhafızları, olayın ardından 'düşmana ağır bedel ödeteceklerini' belirterek misilleme tehdidinde bulundu.