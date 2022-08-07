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    Cemal Enginyurt'un koruması tutuklandı

    Cemal Enginyurt'un koruması tutuklandı

    Cemal Enginyurt ve koruması iddia olduğu iddia edilen kişi, TV 100'de gazeteci Latif Şimşek'i darbetti. Bunun üzerine Enginyurt'un koruması hakkında tutuklanma talimatı verildi.
    • 07.08.2022 - 21:01
    • Güncelleme : 07.08.2022 - 21:53
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    TV 100'de Pınar Ardor'un sunduğu Gündeme Dair programına Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, gazeteci Latif Şimşek, gazeteci Barış Yarkadaş ve yazar Doğan Çağlar konuk oldu.

    Programın ilerleyen saatlerinde Cemal Enginyurt ve Latif Şimşek arasında çıkan tartışma, alevlendi ve yerini kavgaya bıraktı.

    Kavgada Cemal Enginyurt ve koruması, gazeteci Latif Şimşek'e saldırdı.

    Latif Şimşek şikayetçi oldu

    Darbedilen Latif Şimşek, Cemal Enginyurt ve korumasından şikayetçi oldu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Öte yandan Başsavcılık, Milletvekili Cemal Enginyurt hakkındaki soruşturma evrakının da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceğini bildirdi.

    Koruma tutuklandı

    DHA'nın haberine göre; Başsavcılık, olay sırasında televizyon programının yapıldığı kanalda resmi görevi bulunmayan ve Cemal Enginyurt'un koruması olduğu iddia edilen kişi hakkında gözaltı talimat vermişti.

    Gün içinde şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Cemal Enginyurt ile Latif Şimşek canlı yayında burun buruna geldi - VİDEO


    Cemal Enginyurt ve korumasının Latif Şimşek'e saldırı anı - VİDEO

    Cemal Enginyurt un koruması tutuklandı #1

    Cemal Enginyurt un koruması tutuklandı #2


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