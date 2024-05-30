Çete lideri Barış Boyun İtalyan polisine konuşmadı İtalya'da çetenin 18 üyesiyle birlikte gözaltına alınan organize suç örgütü lideri Barış Boyun’un, İtalyan polisindeki sorgusunda ifade vermekten kaçındığı, kendisine yöneltilen sorulara cevap vermediği öğrenildi.

İHA

Geçtiğimiz günlerde İtalya, İsviçre, Almanya ve Türkiye'de çıkar amaçlı suç örgütü elebaşı Barış Boyun ve beraberinde çete üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyona, Kırmızı Bülten'le aranan organize suç örgütü elebaşı Barış Boyun için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İtalyan ve Türk polisi katıldı.

İfade vermekten kaçındı: Sorulara cevap vermedi

Via Cardinal G. Francesco di Gambara bölgesindeki bir daireye yapılan baskında, Türkiye’nin aradığı suçlulardan biri olan çete elebaşı Barış Boyun'un 18 adamıyla yakalandığı operasyona ilişkin yeni detaylara ulaşıldı.

Çetenin 2'si İtalyan 16 'si ise Türk kökenli 18 üyesiyle birlikte yakalanan organize suç örgütü lideri Boyun’un, İtalyan polisindeki sorgusunda ifade vermekten kaçındığı ve kendisine yöneltilen sorulara cevap vermediği öğrenildi.

Kırmızı bültenle aranıyordu

Susma hakkını kullandığı anlaşılan çete lideri, Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranıyordu.

Türkiye’de karıştığı ve azmettirdiği birçok suçtan Ankara’nın talebi üzerine Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Barış Boyun, Milano Savcılığınca da “terör amaçlı suç örgütü kurmak”, “cinayet amaçlı silahlı çete kurmak”, “yaralama”, “yasa dışı silah ve patlayıcı madde bulundurmak”, “silah kaçakçılığı”, “uyuşturucu kaçakçılığı”, “cinayet” ve “yasa dışı göçe yardımcı olmakla” suçlanıyor.

Çok sayıda suça karıştı

39 yaşındaki Boyun, Türkiye'de arananlar isimlerin içinde yer aldığı sırada 2022 yılında İtalya’dan İsviçre’ye kaçmak isterken gözaltına alınmış, Türk makamlarının iade talebine karşılık İtalyan yargısı buna olumsuz yanıt vermişti.

Avrupa'da faaliyet gösteren ağını İtalya'dan yöneten çete liderinin Asya ve Orta Doğu kökenli göçmenlerin Avrupa ülkelerine geçişini, Balkanlar üzerinden ücret karşılığı organize ettiği, geçtiğimiz mart ayında bir kişinin öldürülmesi emrini verdiği ve başta Berlin olmak üzere Avrupa ile Türkiye’de kendi adamlarına para karşılığı cinayet suçlarına azmettirdiği belirlenmişti.

Evinden suikast listesi çıktı

Öte yandan Barış Boyun’un Roma’ya 90 kilometre mesafedeki Viterbo şehrinde gözaltına alındığı apartman dairesinde yapılan aramalarda, elebaşına ait notlar ele geçirildi.

Boyun’a ait notlar arasından suikast listesi de bulundu.

Listede bürokrat ve çete üyelerinin yer aldığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)