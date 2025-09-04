CHP, 4 kişiyi daha disipline sevk etti

CHP'de sular durulmuyor...

8 Ekim 2023’te yapılan İstanbul kongresine dair davada, mahkeme dikkat çeken bir karara imza atmış ve Özgür Çelik ile yönetimini görevden almıştı.

Mahkeme, 196 delegeyi tedbiren uzaklaştırarak kongre sürecini durdurmuştu.

KAYYUM OLARAK GÜRSEL TEKİN ATANDI

İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap heyeti görevlendirildiği öğrenilmişti.

Mahkemenin kararı sonrası harekete geçen CHP'den kayyum haberleri peş peşe geldi...

GÜRSEL TEKİN HAKKINDA İHRAÇ KARARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan ve görevi kabul edeceğini duyuran Gürsel Tekin'in, partiden ihraç edildiğini duyurdu.

Gürsel Tekin ise "Beni ihraç edemezsiniz, bir iki gün içinde il binasına gideceğim" yanıtını verdi.

KAYYUM OLARAK ATANAN İSİMLERİN TAMAMI DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Yaşanan son gelişmede ise CHP, mahkeme kararı ile İstanbul İl Başkanı olarak atanan Gürsel Tekin ile birlikte atanan 4 kişiyi parti disiplin kuruluna sevk ettiğini açıkladı.