CHP, Enis Berberoğlu için AYM'ye başvurdu

CHP, Enis Berberoğlu ile ilgili AYM kararını uygulayaman Yerel mahkemenin kararını AYM'ye taşıdı.

Milletvekilli düşürülen Enis Berberoğlu hakkında AYM’nin hak ihlali kararının ardından dosya en son İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gitti.

Mahkeme de dosyayı ihlalin giderilmesinde yetkili yerin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi olduğuna karar vererek, dosyayı 14. Ağır Ceza Mahkemesine geri gönderdi.

3 MADDE İHLAL EDİLDİ

Berberoğlu dosyası iki mahkemenin de doğrudan AYM kararı uygulamaması nedeniyle ortada kalınca, avukat Murat Ergün ve Yiğit Acar da müvekkili adına AYM’ye başvurarak, Anayasa’nın 3 maddesinin ihlal edildiği yönünde dilekçe verdi.

Bu gelişmeler üzerine, CHP, Enis Berberoğlu için yerel mahkemenin AYM kararını uygulamamasını AYM'ye taşıdı.

MECLİS'TE BULUNMA GÖREVİNDE OLMASI GEREKEN KİŞİ..

Konuyla ilgili açıklama yapan avukat Murat Ergün şöyle konuştu:

"Her iki mahkeme hangimiz daha çok hukuka aykırı davranabiliriz diye yarıştılar ve ipi birlikte göğüslediler. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın uygulanabilir olması açısından bütün ülkenin çıkarları noktasında bu başvuruyu yaptık. Başvurumuzu yarım saat önce AYM'ye teslim ettik. İvedilikle bir başvuru talebinde bulunduk. Çünkü geçen her gün, her saat şu an milletvekili olarak Meclis'te bulunma görevinde olması gereken kişinin haklarının gaspı anlamına gelmektedir.

Bütün hukuk devletlerinde milleti bir arada tutan harç anayasadır. Eğer anayasamız yoksa biz bir arada huzur içinde yaşayan bir millet olmaktan çıkacağız. Bugün yapılan budur. Biz keyfi uygulamalar karşısında ikinci kez AYM'ye başvurmak zorunda kaldık. Anayasa mahkemesinin kararının tanınmaması Türkiye'yi kabile devletine götürür.

SONUNA KADAR GİDECEĞİZ

Türkiye'de kimsenin AYM'nin meşruiyetini sorgulamaya/sorgulatmaya hakkı yoktur. Bu devletin varoluşuna konulan dinamittir. Bu çocuk oyuncağı değildir. AYM'nin kararını tanımamak keyfen yapılacak bir iş değildir. İç hukuk yoluyla bu işin çözülmesi için sonuna kadar gideceğiz. İkinci başvuru sonucunda çıkacak kararın ilgili tüm makamlar tarafından herkesin ne yaptığının farkında olarak davranacağına ve ülkeyi çıkmaza sokmayacağına inanıyorum."