Müziğin saat 24.00'de son bulmasına tepki gösteren CHP'li gençler, hazırladığı videoyla müziğin saat 24.00'den sonra da devam etmesi çağrısında bulundu.

Koronavirüs tedbirlerinin 1 Temmuz itibariyle kaldırılacağına dair yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan müziğin 24.00'den sonra olmayacağını belirtmişti.

Çevredekilere rahatsızlık verilmemesi açısından müziğin 24.00'de sonlandırılmasına dair yapılan açıklamanın ardından bazı kesimler duruma tepki gösterdi.

GECE MÜZİK İSTERİZ...

İzmir Konak'taki CHP Gençlik Kolları'na üye olan bir grup, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kusura bakmayın" sözlerine ithafen bir konferans salonunda bir araya gelerek video çekti.

Twitter üzerinden 'Kusura Bakıyoruz' etiketiyle yayınlanan videoda, oluşturulan eğlence ortamında son ses müzik dinleniyor.

CHP Gençlik Kolları'nın gece için müzik talebi VİDEO



VİDEO HAZIRLADILAR

Gençler, açtıkları şarkı eşliğinde eğlenirken saatin gece yarısı olduğunu söyleyen bir kişinin müziği kapatması üzerine şikayet ediyor.

"Böldüm ama saatimiz 24.00 olmuş. Kusura bakmayın da bu saatten sonra kimseyi rahatsız etmeye hakkımızyok. Müziğimiz bitmiştir." sözleri üzerine bir genç kız ortaya çıkıyor.

"TAKIN ARKADAŞLAR KULAKLIKLARI"

Ortaya çıkan genç kızın, "Arkadaşlar bu ne yasağı ya... Bu saatte yasak mı olur? Yasağa selam, müziğe devam. Takın arkadaşlar kulaklıkları!" sözlerinin ardından alandakiler kulaklıklarını takarak eğlenmeye devam ediyor.