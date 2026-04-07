CHP medyasında kaos: Yılmaz Özdil tepkilerin hedefinde

CHP'deki kaos, medya ayağına da yansıdı.

Sözcü'ye yönetici olarak dönen Yılmaz Özdil ve CHP'li yöneticiler arasında uzun süredir sert laf dalaşı devam ediyordu.

Özellikle İBB yolsuzluk davası kapsamındaki gelişmeler çerçevesinde CHP'yi eleştiren Özdil, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile açıktan isim vererek polemiğe başladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de Manisalı olmasından hareketle sık sık 'mesir macunu' nitelemesiyle hedef alan Özdil, son olarak Uşak skandalı konusunda sert ifadeler kullandı.

UŞAK ELEŞTİRİSİ SON DAMLA OLDU

21 yaşındaki belediye çalışanı sevgilisi ile otel odasında basılan Özkan Yalım hakkında yaptığı değerlendirmede 'lağım patladı' ifadesini kullanan Özdil, "Adamın belinde havlu, 21 yaşında belediyede çalışan bir kız, bir tanesini götürmüş İzmir Bornova'da bir yere sokmuş. Yani rezilliğin bini bir para. Bir rezillik, lağım patladı değil mi? Yapılacak en doğru şey... Özgür Özel de çıktı dedi ki: 'Ben dedi bu tablodan utandım, milletimden özür diliyorum' dedi. Çok güzel, at abi bunu! At, ne bekliyorsun yani? Bu daha ne tutuluyor yani? Bu ne bu yani?" şeklinde tepki gösterdi.

SÖZCÜ'DEN İSTİFA ETTİ

Bu tepki, CHP-Özdil arasındaki gerilimde bardağı taşıran son damla oldu. Özdil, gelen baskılara dayanamayarak istifasını verdi.

YouTube kanalında yayınlarına devam edeceğini açıklayan Özdil, yayınladığı bir video ile istifasını duyurdu.

"CHP'YE ÇÖKMEYE ÇALIŞANLARI DEŞİFRE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Özdil, "Sözcü Grubu'ndan ayrıldım. Neden ayrıldığımı konuşacağız. Zübüğe zübük, guguk kuşu yumurtalarına guguk kuşu yumurtaları, hırsıza hırsız demeye, Altı Ok'a çöreklenmeye çalışan asalakları deşifre etmeye devam edeceğiz.

Tıpkı 2023'te olduğu gibi Sözcü'de anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatır. Çok da beklemeye gerek kalmayacağını herkes görecek." ifadelerini kullandı.

CHP SEÇMENİ ÖZDİL'İ YERDEN YERE VURDU

Özdil'e yönelik CHP'li yöneticilerle polemikleriyle başlayan tepkiler, istifa ile daha da arttı.

Yıllarca yazdığı kitapları kapış kapış satın alanlar, TV yayınlarını takip edenler, imza günlerinde yüzlerce metre sıra bekleyenler, CHP'yi eleştirince Özdil'i karşılarına aldı.

Özellikle X'te, Özdil sert eleştirilere hedef oldu.