CHP'li Veli Ağbaba'dan TBMM'de davullu protesto

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda emeklilere bayram ikramiyesi verilmesini öngören düzenlemenin yer almamasına davul çalarak tepki gösterdi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, dün toplandı.
Komisyonda, 19 maddeden oluşan kanun teklifi görüşülecek.
Komisyonda, teklifin görüşmelerine başlamadan önce CHP'li Veli Ağbaba, teklifte emeklilere yönelik bayram ikramiyesini düzenleyen maddenin bulunmamasını davul çalarak protesto etti.
GÖREN YAPAY ZEKA SANDI
Veli Ağbaba'nın komisyonda davul çaldığını görenler önce inanamadı.
Yapay zeka sanılan videonun gerçek olduğu ortaya çıkınca ise görenler, şaşkınlık yaşadı.
"EMEKLİ DAVULU"
"Ramazan ayındayız. Bu davulun sesini duyun. Bu davul emeklinin davulu." diyen Ağbaba, Meclis'te dakikalarca davul çaldı.
