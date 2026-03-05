CNN muhabiri canlı yayında İsrail'in medya engelini itiraf etti: İzin vermedikleri için gösteremiyoruz

İran ile İsrail-ABD savaşında 6. gün...

Karşılıklı saldırılar, açıklamalar ardı ardına gelirken; uluslararası gazeteciler de yaşananları tüm gerçekliğiyle yansıtmak için çalışıyor.

CANLI YAYINDA 'SANSÜR İTİRAFI'

CNN'in Tel Aviv'den yaptığı canlı yayında bir muhabir, ekrana getirilmeyen bazı görüntülerin neden gösterilmediğini açıklarken 'İsrail hükümetinin izin vermediğini' söyledi.

Canlı yayından alınan kesit, sosyal medyada hızla yayılarak 'sansür itirafı' tartışmasını başlattı.

"GÖSTEREMİYORUZ, ÇÜNKÜ İSRAİL İSTEMİYOR"

CNN muhabiri, canlı yayın sırasında şu ifadeleri kullandı:

"Bunu size göstermiyoruz, çünkü İsrail hükümeti bize göstermemize izin vermiyor veya istemiyor… Nereden gelebileceğini göstermemize izin vermiyor."

İSRAİL'İN MEDYA KISITLAMASI GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Söz konusu açıklama, İran'dan İsrail'e yönelik füze saldırıları ve İsrail'in füze savunma sistemlerinin devreye girdiği anların görüntüleri sırasında yapıldı.

Muhabir, belirli konumların görüntülenemediğini, İsrail hükümetinin bu konuda kısıtlama getirdiğini belirtti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

O anlar, sosyal medyada paylaşılmasıyla milyonlarca kez izlendi.

Paylaşımlarda "CNN sessizce yüksek sesle konuştu" denilerek, ABD medyasının İsrail tarafından 'görsel anlatının yönetildiği' yorumu yapıldı.