Çocukların suça sürüklenmesini araştıran komisyonun görevi uzatıldı

TBMM, çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenleri incelemek komisyon kuruldu.

Komisyon, çalışmalarını sürdürürken yeni bir gelişme daha yaşandı.

BİR AY DAHA UZATILDI

Çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin incelenmesi, koruyucu ve önleyici mekanizmaların geliştirilmesi, çocukların toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması için kurulan meclis araştırma komisyonunun görev süresi bir ay uzatıldı.

10 MART TARİHİNDEN İTİBAREN ÇALIŞACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla komisyon, 10 Mart tarihinden itibaren bir ay daha çalışacak.