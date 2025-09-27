Çöp toplayan Cemil Tugay, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız ile tartıştı

İzmir'in marka ilçeleri çöplerle dolu bir halde...

Karşıyaka, Buca ve Çiğli'de süren çöp sorunu her geçen gün artıyor.

Vatandaş ise hastalık korkusuyla karşı karşıya...

Ancak vatandaşın isyanına kulaklarını tıkayan özellikle Karşıyaka Belediyesi, işçilerin maaşlarını da ödemiyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde maaşlarını alamayan belediye işçilerinin iş bırakma eylemi nedeniyle ilçede, başta çöp toplama olmak üzere birçok hizmet aksadı.

KÖTÜ KOKU VE GÖRÜNTÜ

İlçede çöp konteynerleri dolup taşarken, çevre sakinleri kötü koku ve görüntü kirliliğinden şikayet etti.

CEMİL TUGAY ÇÖP TOPLADI

3 gündür toplanmayan çöpler mahalle aralarında yığınlar oluştururken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka Çarşısı'na giderek temizlik ekiplerine çöpleri toplatma talimatı verdi.

Karşıyaka-Çarşı’da aralarında Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal’ın da olduğu ekipler çöpleri toplarken vatandaşlar Başkan Tugay’ın yanına birikti.

İKİ BAŞKAN ARASINDA TARTIŞMA

Çöplerin toplanmamasından yakınan vatandaşların durumdan şikayet etmesi sonrası Tugay ile Ünsal arasında tartışma yaşandığı öğrenildi.

Çöplerin toplandığı esnada Tugay’ın, Ünsal’a dönerek “Karşıyaka’da 5 yıl başkanlık yaptım. İlçeyi bu hale hiç düşürmedim. Niye doğru düzgün belediyecilik yapmıyorsunuz?

Harmandalı’daki sorunlardan, tırların geri dönmesinde yaşanan sorunlardan bahsediyorsunuz. Bu şu an belediye ile işçiler arasında yaşanan bir sorun.” dediği öğrenildi.

Yıldız Ünsal ise "Giderken peşinizde bıraktığınız borç dağlarının altından kalkamadık ki sıra hizmete gelsin." dedi.

Yaşanan tartışma sonrası Başkan Ünsal'ın belediye hizmet binasına geri döndüğü görüldü.

TUGAY-ÜNSAL-SENDİKACILAR ARASINDA TOPLANTI

Belediye binasına giren Tugay'ın ise Başkan Ünsal’ın yanına gittiği ve sendika temsilcisini çağırarak toplantı yaptıkları öğrenildi. Toplantının ardından Tugay, belediye binasından ayrıldı.

ÇÖP ARABALARI ENGELLENDİ

Görüşme sürdüğü esnada ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı çöp araçlarının sendikalı işçiler tarafından durdurularak çöp toplamalarının engellendiği görüldü