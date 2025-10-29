Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim tebriklerini kabul etti

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünde Ankara'da tebrikleri kabul etti.
- Anıtkabir ziyaretinden sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende birçok isim tebriklerini sundu.
- Törene katılanlar arasında TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bakanlar ve yabancı misyon şefleri de vardı.
Bugün 29 Ekim Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümü...
Ülkenin dört bir yanında yediden yetmişe bütün vatandaşlar tarafından Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanıyor.
BAYRAM TEBRİKLERİNİ KABUL ETTİ
Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir ziyaretini gerçekleştirdi.
Erdoğan ardından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ana bina girişinde düzenlenen törende; birçok isim Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini sundu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEBRİKLERİNİ SUNDULAR
Tebriklerini sunan isimler, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, TBMM üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kamu kurumlarının yöneticileri, Ankara'da görevli büyükelçiler, yabancı misyon şefleri, uluslararası kuruluşların temsilcileri, oldu.