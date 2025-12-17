Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’nın ekonomi aktörlerini Külliye’de ağırladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara'da kritik zirve...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın önemli ekonomi kuruluşlarının başkanlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirdiği, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Hasan Doğan’ın da bulunduğu kabulde, ATO Başkanı Baran ile Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan yer aldı.

PROJELER CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUNULDU

Kabulde, Ankara’nın ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak üzere heyetin kurumları tarafından geliştirilen ortak çalışma ve projeler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a arz edildi.

ATO’nun yürüttüğü çalışmalar hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi sunan ATO Başkanı Baran, Ankara’dan yurt dışına direkt uçuşların artırılması ve Esenboğa Havalimanı’na yapılması planlanan metro hattı başta olmak üzere, Ankara’nın ekonomik ve sosyal gelişimi açısından önem taşıyan konulara ilişkin görüş ve önerilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a arz etti.

ÖDÜL TAKDİM EDİLDİ

Baran kabulde, ATO’nun dijital dönüşüm alanında yenilikçi bir vizyonla hayata geçirdiği, yapay zeka destekli ATONET Akıllı Asistan projesiyle 2025 Melbourne Dünya Odalar Yarışması’nda 41 ülkeden 83 proje arasından sıyrılarak ‘En İyi Oda İnovasyonu Projesi’ kategorisinde elde ettiği dünya birinciliği ödülünü de Erdoğan’a takdim etti.

"ÇALIŞMALARIMIZI AYNI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

ATO Başkanı Baran, sosyal medya hesabından kabule ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi: