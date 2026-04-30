Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüşecek

Ankara'da siyaset gündemi yoğun...

Siyasi isimler sık sık bir araya gelerek gündemin önemli başlıklarını ele alıyor.

Bu kapsamda Ankara'da bugün önemli bir görüşme gerçekleşecek.

ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.

Görüşmenin Beştepe'de saat 17.30'da gerçekleşmesi planlanıyor.

SON GÖRÜŞME 21 OCAK'TA YAPILDI

Erdoğan ile Bahçeli son olarak 21 Ocak'ta bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşme de Beştepe'de yapılmıştı.

İki lider Terörsüz Türkiye sürecini ele alıp, sürece yönelik gelişmeleri ve son durumu değerlendirmişti.

Bu görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ile bölgedeki son durum da masaya yatırılmıştı.

Zirve yaklaşık bir saat sürmüştü.