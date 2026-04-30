Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti: Aileden iddianameye itiraz

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 19 Mart tarihinde meydana gelen silahlı saldırıda, 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetti.

Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli hakkında müebbet hapis cezası istendi.

İddianamenin Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde değerlendirme aşamasında olduğu öğrenildi.

AİLE, SUÇ VASFININ HATALI OLDUĞUNU SAVUNDU

Kundakçı ailesi ise avukatları aracılığıyla mahkemeye sundukları dilekçede, suç vasfının hatalı belirlendiğini savundu.

Dilekçede, şüphelinin olay yerine silahını kullanmaya hazır şekilde geldiği belirtilerek, eylemin önceden planlandığı ileri sürüldü.

Bu nedenle suçun 'tasarlayarak kasten öldürme' kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

"İDDİANAMEDE HATALI DEĞERLENDİRMELER YAPILMIŞTIR"

Aile avukatının dilekçesinde ayrıca, olay sırasında araçta bulunan Vahap Canbay ve Yalçınay Yıldız’ın dosyada tanık olarak yer almasının da hatalı olduğu öne sürüldü.

Şüphelinin asıl hedefinin Vahap Canbay olduğu belirtilen dilekçede, araç içine ateş açılması nedeniyle bu kişilerin de mağdur/müşteki olarak değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İLE YENİDEN YARGILAMA İSTENDİ

Dilekçede ayrıca, şüphelinin bu kişilere yönelik eylemlerinin 'kasten öldürmeye teşebbüs' kapsamında ele alınması gerektiği savunuldu.

Kundakçı ailesi, mahkemeden iddianamenin iade edilmesini ve şüphelinin 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yeniden yargılanmasını talep etti.

KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI CİNAYETİ

İstanbul'da geçen ay ünlü rapçi Canbay'ın bulunduğu araca yönelik silahlı saldırı düzenlenmiş ve Kubilay Kaan Kundakçı isimli genç futbolcu yaşamını yitirmişti.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Saldırıya ilişkin Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan ve Alaattin Kalaycıoğlu dahil 9 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

KALAYCIOĞLU'NA MÜEBBET HAPİS TALEBİ

İddianameye göre, Aleyna Kalaycıoğlu'nun "Kasten adam öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.

Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun "Kasten öldürme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından müebbet ve bir yıl 3 ay hapis cezası istenirken türkücü İzzet Yıldızhan'ın ise "Suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi talep edildi.