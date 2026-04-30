İBB davasında Adem Soytekin'in de aralarında bulunduğu 15 sanık tahliye edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonları sonucunda peş peşe tutuklamalar yapıldı.

Başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere CHP'li bazı belediye başkanları, bu operasyonlar kapsamında tutuklandı.

İddianamenin hazırlanmasıyla da geçtiğimiz ay başlayan dava sürüyor.

15 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

92 tutuklu 414 sanık, duruşmanın yedinci haftasında hakim karşısına çıktı.

Bugün görülen duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme 15 kişinin daha tahliyesine karar verdi.

ADEM SOYTEKİN İSMİ DİKKAT ÇEKTİ

Tahliye edilen isimler arasında en dikkat çekeni ise Adem Soytekin oldu.

Asoy Group ve Asoy İnşaat'ın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olan bir iş insanı olan Soytekin, Son dönemde özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) merkezli hukuki süreçlerde "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanan bir isim olarak gündeme geldi.

İMAMOĞLU'NA 2 BİN 352 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

İddianamede 'örgüt lideri' olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu'nun; 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'rüşvet', 'suç gelirlerinin aklanması', 'kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 'kişisel verilerin kaydedilmesi', 'kişisel verileri ele geçirme ve yayma', 'suç delillerini gizleme', 'haberleşmenin engellenmesi', 'kamu malına zarar verme', 'rüşvet alma', 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'irtikap', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'ihaleye fesat karıştırma', 'çevrenin kasten kirletilmesi', 'vergi usul kanununa muhalefet', 'orman kanununa muhalefet' ve 'maden kanununa muhalefet' suçlarını işlediği iddia edildi.

İmamoğlu'nun, 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

TAHLİYE EDİLEN İSİMLER

Tahliye edilen 15 sanığın tam listesi şu şekilde:

Emrah Yüksel (İBB Bilgi İşlem personeli)

İsmet Korkmaz (İBB Akıllı Şehirler personeli)

Mehmet Çağlar Kuru (İBB’de bilgisayar mühendisi)

Ulaş Yılmaz (İBB Sosyal Medya danışmanı)

Yusuf Utku Şahin (Reklam İstanbul çalışanı)

Seyhan Özcan (Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in özel kalem müdürü)

Nuri Cem Ceylan (İBB’de şehir planlamacısı)

Esma Bayrak (Dijital reklamcı)

Çağlar Türkmen (İBB güvenlik görevlisi)

Adem Soytekin (İş adamı)

Murat Keleş (İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in yeğeni)

Fatih Özçelik (İBB Kamulaştırma Şube müdürü)

İsmail Akkaya (Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in eniştesi)

Harun Cengiz Beğenmez (İş adamı)

Mehmet Kaya (İş adamı)