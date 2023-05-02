Cumhurbaşkanı Erdoğan: Durmadık, yılmadık, pes etmedik Hangardan çıkan “KAAN”, Türkiye’nin savunma sanayiine katkılar sunacak. Buna vesile olanlardan biri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, “Durmadık, yılmadık, pes etmedik, hedeflerimizden bir an olsun ayrılmadık. Biz sadece uçak, helikopter, uydu, tank, füze, silah üretmiyoruz. Biz teknoloji üretiyoruz” dedi.

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Türkiye'nin gururu milli savunma projeleri, dün hangardan çıktı.

Önce HÜRJET, ardından da Milli Muharip Uçak “KAAN”, motor çalıştırdı.

Dünyanın sayılı ülkelerinin sahip olduğu teknolojiyle üretilen “KAAN”, birkaç yıl içinde tüm testlerini tamamlayacak ve hava kuvvetlerine teslim edilecek.

Türkiye artık her alanda var...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ismini verdiği “KAAN”, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi Türkiye’nin ‘karada, denizde, deniz altında, havada, uzayda her alanda’ var olmasına katkı sunacak.

Radarlara görünmeden düşmanın inine girecek olan “KAAN”, ülkenin teknoloji alanında da ne kadar ileriye gidebileceğinin bir göstergesi olarak işaret edildi.

Sık sık dünyada 5’inci nesil savaş uçağı üreten 5 ülkeden biri olacaklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizi durduramayacaklar" mesajını verdi.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Vizyoner girişimler içeriden ve dışarıdan engellendi"

Gazi Mustafa Kemal’in 'İstikbal göklerdedir' diyerek işaret ettiği çalışmalara Vecihi Hürkuşlar, Selahattin Reşit Alanlar, Nuri Demirağlar, Nuri Killigiller teşebbüs etmişti. Ama bu vizyoner girişimler içeriden ve dışarıdan engellendi, ta ki bizim dönemimize kadar... Rahmetli hocamız Necmettin Erbakan her 'ağır sanayi hamlesi' dediğinde linç edildi. Merhum Özal ile atılan adımların devamı, sonraki koalisyonlar döneminde getirilmedi.

“Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye”

Nice idealist mühendisimizin, sanayicimizin, yüreği ülkesi için çarpan pırıl pırıl gencimizin samimi çabaları sinsi yöntemlerle akamete uğratıldı. Biz de 'savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye' idealiyle yola çıktığımızda birçok engelle karşılaştık. Bunu kimi zaman açıkça, kimi zaman da sureti haktan görünerek yaptılar. 'Durduracağız' diyemediklerinde 'dokunacağız' dediler, 'kapatacağız' deme cesareti gösteremediklerinde 'rekabet' dediler; süslü cümlelerle niyetlerini gizlemeye çalıştılar.

"Durmadık, yılmadık, pes etmedik"

Buna rağmen durmadık, yılmadık, pes etmedik, hedeflerimizden bir an olsun ayrılmadık. Daha önce yapılmayan, başlasa da ilerlemeyen, hatta sabote edilen, Gazi’nin hayali 'İSTİKBALİ' milletimize hamdolsun biz yaşattık. Ama daha gidecek çok yolumuz var…

"Biz teknoloji üretiyoruz"