Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışmalarını nasıl noktalayacağı belli oldu Seçime saatler kala adayların son programları netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya’da, Kemal Kılıçdaroğlu Anıtkabir’de seçim çalışmalarına nokta koyacak.

ensonhaber.com Tüm dünyanın merakla beklediği seçimler yarın gerçekleştirilecek Vatandaşlar, pazar günü sandık başına gidecek ve oylarını kullanacak. Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından aday sayısı 3'e düşerken seçimlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçmesi bekleniyor. Kampanyayı nerede bitirecekleri netleşti Büyük bir heyecanla beklenen seçimler öncesi Cumhurbaşkanı adayları Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim öncesi son programları netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam namazını Ayasofya'da kılacak Seçim çalışmalarını İstanbul’da noktalayacak olan Erdoğan, ilçe ziyaretlerinin ardından Ayasofya’ya geçecek. Akşam namazını Ayasofya’da kılacak olan Erdoğan, seçim programını sonlandıracak. Kılıçdaroğlu'nun son durağı Anıtkabir Final mitingini Ankara’da gerçekleştiren Kılıçdaroğlu’nun seçim öncesi son programı ise Anıtkabir ziyareti olacak. Kılıçdaroğlu’nun seçim programı da saat 14:00’te gerçekleşecek Anıtkabir ziyaretinin ardından son bulacak. Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim kampanyasını İstanbul'da sonlandıracak Haberin Detayları