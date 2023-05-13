Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışmalarını nasıl noktalayacağı belli oldu
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Tüm dünyanın merakla beklediği seçimler yarın gerçekleştirilecek

Vatandaşlar, pazar günü sandık başına gidecek ve oylarını kullanacak.

Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından aday sayısı 3'e düşerken seçimlerin Cumhurbaşkanı ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçmesi bekleniyor.

Kampanyayı nerede bitirecekleri netleşti

Büyük bir heyecanla beklenen seçimler öncesi Cumhurbaşkanı adayları Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun öncesi son programları netleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam namazını Ayasofya'da kılacak

Seçim çalışmalarını İstanbul’da noktalayacak olan Erdoğan, ilçe ziyaretlerinin ardından Ayasofya’ya geçecek.

Akşam namazını Ayasofya’da kılacak olan Erdoğan, seçim programını sonlandıracak.

Kılıçdaroğlu'nun son durağı Anıtkabir

Final mitingini Ankara’da gerçekleştiren Kılıçdaroğlu’nun seçim öncesi son programı ise ziyareti olacak.

Kılıçdaroğlu’nun seçim programı da saat 14:00’te gerçekleşecek Anıtkabir ziyaretinin ardından son bulacak.

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