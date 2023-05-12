Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim kampanyasını İstanbul'da sonlandıracak Seçim sürecinde son 2 güne girilirken çalışmalarını yoğunlaştıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un ilçelerinde seçim turuna çıkacak. Erdoğan daha sonra Ayasofya Camii'nde akşam namazını kılıp kampanyaya nokta koyacak.

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Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçimlere yalnızca 2 gün kaldı.

Vatandaşlar, 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek ve oylarını kullanacak.

Bilindiği üzere dün Memleket Partisi Muharrem İnce, yaptığı açıklamayla adaylıktan çekildiğini duyurmuştu.

Son 2 günü İstanbul'a ayırdı

İnce'nin çekilmesiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı yarışında adayların sayısı 3'e düşerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kampanyasına kaldığı yerden devam ediyor.

Son 2 gün kala kampanyasını artıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultangazi'de Sultançiftliği Merkez Camii önünde ve Bahçelievler'de Şirinevler Ulu Camii önünde düzenlenecek mitinglerle vatandaşlara seslenecek.

Mitingler, açılışlar...

Erdoğan daha sonra, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek 3. Türkiye Gençlik Zirvesi'ne katılacak.

Daha sonra seçim çalışmalarını yarın da İstanbul'da sürdürecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un ilçelerinde seçim turuna çıkacak.

Seçim turu Ayasofya Camii'nde son bulacak

Yoğun temposuna rağmen yorulmak nedir bilmeyen Erdoğan, seçim duası için ise Ayasofya'ya geçecek.

Erdoğan, ayrıca akşam namazını Ayasofya Cami'nde kılıp kampanyayı noktalayacak.