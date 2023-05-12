Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim kampanyasını İstanbul'da sonlandıracak
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Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçimlere yalnızca 2 gün kaldı.

Vatandaşlar, 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek ve oylarını kullanacak.

Bilindiği üzere dün Memleket Partisi Muharrem İnce, yaptığı açıklamayla adaylıktan çekildiğini duyurmuştu.

Son 2 günü İstanbul'a ayırdı

İnce'nin çekilmesiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı yarışında adayların sayısı 3'e düşerken, Cumhurbaşkanı kampanyasına kaldığı yerden devam ediyor.

Son 2 gün kala kampanyasını artıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultangazi'de Sultançiftliği Merkez Camii önünde ve Bahçelievler'de Şirinevler Ulu Camii önünde düzenlenecek mitinglerle vatandaşlara seslenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim kampanyasını İstanbul'da sonlandıracak

Mitingler, açılışlar...

Erdoğan daha sonra, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek 3. Türkiye Gençlik Zirvesi'ne katılacak.

Daha sonra çalışmalarını yarın da İstanbul'da sürdürecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un ilçelerinde seçim turuna çıkacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim kampanyasını İstanbul'da sonlandıracak

Seçim turu Ayasofya Camii'nde son bulacak

Yoğun temposuna rağmen yorulmak nedir bilmeyen Erdoğan, seçim duası için ise Ayasofya'ya geçecek.

Erdoğan, ayrıca akşam namazını Ayasofya Cami'nde kılıp kampanyayı noktalayacak.