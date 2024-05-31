Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor.
Geçtiğimiz gün İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile telefonda görüştü.
İki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Macaristan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Macaristan'ın AB'ye üyelikteki desteği
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'a Avrupa Birliği Dönem Başkanlığında başarılar dilerken, Türkiye'nin Avrupa Birliği katılım sürecinin canlandırılmasında Macaristan'ın desteğinin önemli olduğunu ifade etti.
Doğum gününü de kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Viktor Orban'ın doğum gününü de tebrik etti.
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