Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü
ensonhaber.com

Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor.

Geçtiğimiz gün İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi de Başbakanı Viktor Orban ile telefonda görüştü.

İki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Macaristan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Macaristan'ın AB'ye üyelikteki desteği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'a Avrupa Birliği Dönem Başkanlığında başarılar dilerken, Türkiye'nin Avrupa Birliği katılım sürecinin canlandırılmasında Macaristan'ın desteğinin önemli olduğunu ifade etti.

Doğum gününü de kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Viktor Orban'ın doğum gününü de tebrik etti.