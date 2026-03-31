Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı, vefatının 11'inci yılında andı

Türkiye'yi derinden sarsan cinayet...

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehadetinin üzerinden 11 yıl geçti.

1994'te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Kiraz, 1995'te Mersin'de hakim adayı olarak göreve başladı.

2010 YILINDA İSTANBUL'DA GÖREV YAPMAYA BAŞLADI

Meslek hayatı boyunca Erzincan, Çayır, Karaman, Kazım Karabekir, Iğdır ve Osmaniye'de savcılık yapan Kiraz, İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı'nda da 4 yıl görev yaptıktan sonra 2010'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosunda çalışmaya başladı.

Kiraz, Gezi Parkı olaylarında yaralanan ve 269 gün sonra 11 Mart 2014'te hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin soruşturma dosyasını, 5'inci savcı olarak devraldı.

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu ve Ulusal Kriminal Bürodan raporlar aldırarak, dosyada önemli ilerlemeler sağladı.

MAKAM ODASINDA ŞEHİT EDİLDİ

Savcı Kiraz, soruşturmayı yürüttüğü 31 Mart 2015'te, avukat cübbesi giyip sahte kimlikle adliyeye giren DHKP/C'li teröristlerden Şafak Yayla ile ziyaretçi kapısından binaya giren Bahtiyar Doğruyol tarafından makam odasında rehin alındı.

Saatler süren müzakerelerin ardından silah seslerinin gelmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Ağır yaralanan Kiraz, hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 46 yaşında hayatını kaybetti. İki terörist ise etkisiz hale getirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kiraz'ın şehadetinin 11'inci yıldönümünde bir mesaj paylaştı.

Erdoğan mesajında, "Görevi başındayken teröristler tarafından alçakça bir saldırıyla katledilen Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz’ı şehadetinin 11’inci yılında rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.