Devlet Bahçeli: Şehit pilotumuza Allah’tan rahmet diliyorum

Türkiye, Balıkesir'de yaşanan acı olay ile sarsıldı.

Balıkesir'de görev uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan F-16 savaş uçağında bulunan bir pilot, şehit oldu.

ŞEHİT PİLOTUMUZUN KİMLİĞİ AÇIKLANDI

Kaza kırıma uğrayan savaş uçağında şehit olan pilotun kimliği de açıklandı.

Yaşanan kazada Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat, şehit oldu.

BAHÇELİ'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Olay Türkiye'yi derinden yaralarken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehit olmasına ilişkin bir başsağlığı mesajı yayımladı.

"AZİZ MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bahçeli, şunları kaydetti:

Milli Savunma Bakanlığı 9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir’den kalkış yapan F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit olmuştur.



Şehit pilotumuza Allah’tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.

MSB: KAZANIN NEDENİ İNCELEMELER SONUCUNDA BELİRLENECEKTİR

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise şu cümlelere yer verildi:

9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir’den kalkış yapan bir F-16 uçağımız ile 00.56’dan itibaren telsiz irtibatı ve iz bilgisi kesilmiştir. Derhâl başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda uçağımızın kaza kırıma uğradığı tespit edilmiş ve uçağımızın enkazına ulaşılmıştır.



Pilotumuz şehit olmuştur. Kazanın nedeni kaza kırım ekibinin yapacağı incelemeler sonucunda belirlenecektir. Şehit olan pilotumuza Allah’tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı dileriz.

KAZA ANI DA ORTAYA ÇIKTI

Otoyolda ilerleyen bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde, uçağın büyük bir gürültünün ardından patlamayla yere çakıldığı görüldü.

Görüntülerde, otoyolda ilerleyen araçtaki vatandaşların gökyüzündeki patlamayı fark ederek büyük şaşkınlık yaşadığı görülüyor.

Patlama anına şahitlik eden vatandaşlardan birinin, "Şimşek mi çarptı? Oha! Bir şey düştü buraya." ifadelerini kullandığı duyuluyor.

Uçağın düşüşüyle birlikte çevrenin aydınlandığı ve büyük bir alev topunun oluştuğu görüntülere yansıyor.