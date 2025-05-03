Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'te

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de düzenlenen TEKNOFEST'te önemli açıklamalar yapıyor.

"TEKNOFEST DÜNYA MARKASI HALİNE GELDİ"

Coşkuyla, enerjisiyle, sevdasıyla Kıbrıs’ta muhteşem bir teknoloji rüzgârı estiren siz gençlerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Heyecanınız coşkunuz tutkunuz daim olsun.



Bizleri böylesine güzel bir atmosferde buluşturan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız T3 vakfımıza festivale emek veren tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.



Bir dünya markası haline gelen Teknofest'in 11'ncisini Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştiriyoruz. Drone Şampiyonası’nda uçan araba simülasyon yarışmasına sosyal inovasyondan turizm teknolojilerine robotik ve yazılımlardan kontrol mekanizmalarına burada sergilenen eserler gençlerimizin teknolojide aldığı mesafeyi net bir şekilde ortaya koyuyor.



Her birinin gerisinde büyük emekler fikir ve alın teri olan bu çalışmaların Kıbrıs’ta sergilenmesi bizler için ayrı bir anlam taşıyor.

"BİZ BU TOPRAKLARDA EV SAHİBİYİZ"

Teknofest KKTC sadece bir festival değil aynı zamanda bir milletin iki devlet olarak tek yüreği ortak istikbaline doğru attığı kararlı bir adımdır. Biz Türk milleti ve Kıbrıs Türkü olarak bu topraklarda ev sahibiyiz.



Bunu bilmeyenler bilsin duymayanlar duysun. Bu topraklar bize şehitlerimizin mirası ve emanetidir, silinmez hatıralarımız var. 51 yıl önce buradaydık yine buradayız.



Bu vesileyle kanlarıyla destan yazan tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle şükranla yâd ediyor hayatta olan gazilerimize Mevla’dan hayırlı ve sağlıklı ömürler niyaz ediyorum. Canımız pahasına müdafaa ve muhafaza etmeye hazır olduğumuzu bugün tekrar ilan ediyorum.

"BİZE YAPAMAZSINIZ DİYENLERE EN GÜZEL CEVABI VERİYORUZ"

Tam bağımsız Türkiye idealimiz için yerli ve milli teknoloji hamlemizi başlattık. İnsansız hava araçlarında bugün geldiğimiz noktada en büyük paylardan biri şüphesiz merhum Özdemir Bayraktar’ındır.



Bu yollara revan olduğumuzda "bize boşuna heveslenmeyin, yapamazsınız, başaramazsınız" diyenlere bugün en güzel cevabı işte sizlerle veriyoruz.



Milli uçağımız insansız savaş uçağımız Bayraktar Kızılelma muharip insansız uçağımız Anka üç jet motorlu eğitim ve Taarruz uçağımız, yeni nesil temelli eğitim uçağımız Hürkuş ve TCG Anadolu ise mavi vatanda bayrağımızı gururla dalgalandırıyor.

Sayın Sırrı Süreyya Önder'in vefatından üzüntü duydum, burada ifade etmek istiyorum. Önder ve Buldan'ı Külliye'de kabul etmiş, verimli bir görüşme yapmıştık. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Önder'in son dönemde önem verdiği terörsüz Türkiye'ye ulaşacağız.