Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine sonrası açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde saat 15.57’de başlayan ve yaklaşık iki saat süren Kabine Toplantısı’nda, terör örgütünün silah bırakmasıyla gündeme gelen “Terörsüz Türkiye” hedefi çerçevesinde atılacak adımlar ile yeni dönemin yol haritası ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalar yapıyor..

Erdoğan'ın açıklamalarından önemli ayrıntılar şöyle:

BALIKESİR DEPREMİ

Aziz milletim, değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerle birlikte televizyon ekranları, radyo kanalları ve sosyal medya platformları vasıtasıyla bizleri takip eden tüm vatandaşlarıma saygılarımı gönderiyorum. Sözlerimin hemen başında, dün akşam saatlerinde Balıkesir Sındırgı ilçemizde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Enkazdan çıkarıldıktan sonra vefat eden bir vatandaşımıza Allah'tan rahmet, hastanelerde tedavileri süren 6 kardeşimize acil şifalar diliyorum. Depremin haberini alır almaz İçişleri Bakanımızı ve Sağlık Bakanımızı hiç vakit kaybetmeden ilçemize yönlendirdik. Kabinemizin tüm üyelerini teyakkuza geçirdik. Biz de yürütülen çalışmaları anbean takip ettik. Arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Hasar ve zarar tespit çalışmaları sürüyor. Bakan arkadaşlarımız kendi alanlarıyla ilgili bilgileri çok şeffaf bir şekilde kamuoyumuzla paylaştılar. Devletimizin tüm kurumları depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMDE HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI"

Yaşanan her deprem ve sarsıntıyla depreme hazırlık konusunun önemini tekrar hatırlıyoruz. Hükümetimizin kentsel dönüşüm başta olmak üzere yapı stokumuzun yenilenmesi noktasındaki gayretleri bilinmektedir. Ancak hep söylediğimiz gibi bu merkezi idarenin tek başına altından kalkabileceği bir yük değildir. İktidarı, muhalefeti, yerel yönetimleri ve elbette şehir sakinleriyle beraber el ele verip bu mücadeleyi seferberlik ruhuyla yürütmemiz şart. Bu konuda artık bir mutabakat oluşmalı. İdeolojik önyargılar terk edilmeli. Herkes elini taşın altına koymaktan kaçmamalıdır. Biz bunu sağlamak için her türlü iş birliğine açığız. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin diyorum.

EREN BÜLBÜL VE FERHAT GEDİK'İN ŞEHADETİNİN YILDÖNÜMÜ

Aziz milletim bugün henüz 15 yaşındayken şehit olan Eren Bülbül evladımız ile Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'in şehadetlerinin 8. yıl dönümü. Vatan için, bayrak için toprağa düşen bu iki kahramanımızı bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİMİZE MUTLAKA ULAŞACAĞIZ"

Şehitlerimizin uğruna hayatlarını feda ettikleri mukaddes emanetlere sahip çıkmaya inşallah devam edeceğiz. Terörsüz Türkiye hedefimize mutlaka ulaşarak kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıklarının boşa gitmediğini göstereceğiz. Geçen hafta bu hedefe giden yolda anlamlı bir adım daha atıldı. Muhalefet partilerinin de katılımıyla kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, milli iradenin tecelli merkezi olan meclisimizin süreci sahiplenmesi ve desteklemesi bakımından son derece kıymetliydi. Bu sahiplenmenin gerçekleşmesinden memnuniyet duyuyoruz. Komisyonun ilk iki toplantısında kararların oy birliğiyle alınması ise ümit verici bir başka gelişmeydi. Bu yapıcı yaklaşımın sürdürülmesini temenni ediyoruz.

"TÜRKİYE, HEPİMİZİN ORTAK YURDUDUR"

İlk günden beri bu konuda tavrımız gayet nettir. Milli meselelerde milli duruş sergilemesi siyaset kurumunun millete karşı görevidir. Türkiye hepimizin ortak yurdudur. Bu devlet Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Alevisi ve Sünnisiyle 86 milyonun her bir ferdinin devletidir. Her karışında bir şehidin yattığı bu topraklar bizim ebedi vatanımızdır. Siyasi görüşlerimiz, hayat tarzlarımız, kökenlerimiz, fikirlerimiz farklı olsa bile hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin asli sahipleriyiz, aynı evin fertleriyiz. Ne farklılıklarımız ne siyasi rekabetimiz ne de günlük tartışmalar bunun önüne geçemez, geçmemelidir. Hiçbirimiz buna izin vermemeliyiz. 86 milyonun bekasını, güvenliğini, huzurunu ve istikbalini ilgilendiren böyle bir meselenin çözümünde sorumluluk sahibi herkesin katkısını, desteğini, yol gösterici eleştirisini bu bakımdan ayrıca önemsiyoruz.

"KOMİSYONUN ÇALIŞMALARINA HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİYORUZ"

Komisyon çalışmalarında mühim tercihinin çok iyi yapılması, süreci enfekte edecek söylemlerden uzak durulması şüphesiz çok mühimdir. Milletin yeşelen umutları ümit ederiz gündelik siyasetin mevzi kazanma hesaplarına kurban edilmez. Terörden ilahi kurtulmamız için Türkiye'nin önünde bir fırsat penceresi aralanmıştır. Bunu ziyan etmenin vebali ağır olacaktır. Komisyonun milletimizin beklentilerine uygun şekilde terörsüz Türkiye çabalarının başarısı için üzerine düşeni layıkıyla yapacağına inanıyorum. Gerek Cumhur İttifakı gerekse hükümet olarak bizler de komisyonun çalışmalarına her türlü desteği veriyoruz. Cuma günü Milli Savunma ve İçişleri Bakanımız ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız komisyona kapsamlı sunum yaptılar. Üyeleri bilgilendirdiler, soruları açık yüreklilikle cevapladılar. Hep beraber akan kanı durduralım, acıyı, gözyaşını dindirelim, milletimize karşı mesuliyetimizi hakkıyla yerine getirelim istiyoruz. Milli Değenişme, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum.

CUMHURBAŞKANLIĞI GÖREVİNDE 11 YIL

Değerli basın mensupları, Dün Cumhurbaşkanı olarak milletimize hizmet yolunda 11. yılımızı Allah'a hamdolsun alnımızın akıyla tamamladık. Bu vesileyle siyaset sahnesine ilk adım attığımız andan itibaren duasını, desteğini, vefasını bizden esirgemeyen aziz milletime teşekkür ediyorum. Türkiye'nin her metrekaresini eserlerle donatmamıza yardımcı olan her bir kardeşime de minnettarlığımı ifade ediyorum. Hem halkımızın hem de hakkın huzuruna görevini yapmış olmanın gönül rahatlığıyla çıkmanın derdindeyiz. İki günü birbirine eşit geçen ziyandadır buyruğunu kendimize şiar edinerek gece gündüz demeden çalışıyoruz. Ülkemizin neresinde yaşarsa yaşasın hizmetlerimizden istifade etmiş bir vatandaşımızın şöyle kalbinden koparak ettiği Allah ondan razı olsun duası bizim için en büyük şereftir, en büyük bahtiyarlıktır. Milletimizin güvenine ve hayır duasına mazhar olabilmek adına içeride ve dışarıda çok katmanlı bir mücadele içindeyiz.

KABİNE TOPLANTISI VE YOĞUN ÇALIŞMA DÖNEMİ

Değerli arkadaşlar, bu anlayışla son kabine toplantımızdan bu yana durmadan dinlenmeden koşturduk. 29 Temmuz'da yüksek düzeyli stratejik iş birliği konseyi 5. toplantısı münasebetiyle Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev ve heyetini Ankara'da misafir ettik. Ziyaret vesilesiyle farklı alanlarda toplam 20 anlaşma imzaladık. Ticaret hedefimiz olan 15 milyar dolara ulaşmakta kararlıyız. Buradan değerli kardeşim Tokayev'e bir kez daha selamlarımı iletiyor, kendisini ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti tekrar belirtiyorum.

AFRİKA İLE STRATEJİK ORTAKLIKLAR

20 yıldır titizlikle hayata geçirdiğimiz Afrika açılımı ve Türkiye–Afrika ortaklık politikalarımızın meyvelerini çeşitli alanlarda topluyoruz. Örneğin 2002 yılında kıtada 12 büyükelçiliğimiz varken bugün bu sayı 44'e yükseldi. Ankara'daki Afrika büyükelçiliklerinin sayısı ise 38'e ulaştı. 2002 yılında 4,3 milyar dolar olan ticaret hacmimiz, 2024 yılı sonunda 36,6 milyar dolara çıkarak 9 kat arttı. Türk müteahhitleri Afrika'da toplam 97 milyar dolar değerinde 2031 proje üstlendi. Ülkemizin Afrika'daki yatırımları 67 milyon dolardan 10 milyar dolara ulaştı.

KAZAN KAZAN ANLAYIŞI VE GELECEK ADIMLAR

Geçmişinde sömürgecilik utancı bulunmayan bir ülke olarak, kazan-kazan anlayışına dayalı bir iş birliği modelinin mümkün olduğunu tüm dünyaya gösterdik. Kıtaya beyaz adamın gözünden bakan, içimizdeki sömürgeleştirilmiş kafalara rağmen bütün bunları başardık. Şimdi bunu karşılıklı ziyaretlerle bir üst aşamaya taşıyoruz. Gabon Cumhurbaşkanı Sayın Nigama'nın 31 Temmuz’daki ziyareti ve Senegal Başbakanı Sayın Ousmane Sonko'nun 7 Ağustos’taki ziyareti, Afrikalı kardeşlerimizin de aynı iradeyi paylaştığını gösterdi.

