Balıkesir’de şehit pilot için tören: İbrahim Bolat son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye, Balıkesir'de yaşanan acı bir kaza haberine uyandı.

Balıkesir’de 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için askeri tören gerçekleştirildi.

Törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi, özgeçmişi okundu ve Balıkesir Müftüsü Hasan Hayri Yaşar tarafından dualar edildi.

NAAŞ MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Törenin ardından şehidin naaşı, silah arkadaşlarının omzunda taşınarak uçağa konuldu ve memleketi İzmir’e gönderildi. İzmir’de Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camisi’nde ikindi vakti düzenlenecek cenaze töreninin ardından Kadifekale Hava Şehitliği’nde toprağa verilecek. Törene Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, şehidin eşi Ayşe Nilay Bolat ve kızı Nil Bolat da katıldı.

SAYGI UÇUŞU VE YETKİLİLERİN KATILIMI

Tören sırasında iki F-16 uçağı şehide saygı uçuşu yaptı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, 9. Ana Jet Üssü Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Gökhan Gürakar, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Özer ve diğer protokol üyeleri de törene katıldı.

OLAY YERİNDE İNCELEME

Vali Ustaoğlu, İzmir-İstanbul Otoyolu’nun Naipli mevkiinde uçağın düştüğü yerde incelemelerde bulundu. Olayın kalkıştan kısa süre sonra meydana geldiğini belirten Ustaoğlu, “Şehidimize Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum” dedi. Kaza nedeniyle otoyol trafiğe kapatılırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.