Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 bin liralık tazminat davası

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çeşitli platformlarda, farklı noktalarda düzenlediği mitinglerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli sözler sarf ediyor.

Özgür Özel hakkında, daha önce de benzer ifadeler nedeniyle birden fazla tazminat davası ve suç duyurusu açılmıştı.

Özel, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde CHP'nin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinden birini gerçekleştirdi.

ÖZEL'İN MİTİNG KONUŞMASI SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mitingde Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yakışıksız ifadeler kullanmayı sürdürdü.

Bu konuşmanın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel hakkında TCK 299. madde 'Cumhurbaşkanına hakaret' kapsamında resen soruşturma başlattı.

Konuya ilişkin açıklama ise Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'dan geldi.

ÖZGÜR ÖZEL'E 500 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASI

Aydın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Özel'in söz konusu mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan 'yakışıksız ifadeler' ve 'mesnetsiz ithamlar' kullandığını belirtti.

Aydın, bu ifadeler nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 500 bin TL tutarında manevi tazminat davası açıldığını kaydetti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Hukuki girişimlerin tazminat davasıyla sınırlı kalmadığını ifade eden Aydın, Özgür Özel hakkında ayrıca 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

AÇIKLAMAYI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AVUKATI YAPTI

Aydın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 29 Mart 2026 tarihinde Aydın ili Kuşadası ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır.

Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur."