Danıştay’dan meslekten ihraç edilen hakim ve savcılarla ilgili açıklama

Danıştay’dan meslekten ihraç edilen hakim ve savcılarla ilgili açıklama

Danıştay, Hakimler ve Savcılar Kurulunca meslekten ihraç edilen hakim ve savcıların açtıkları davalarda 323 kişi hakkında lehe karar verildiğini, kararların henüz kesinleşmediğini bildirdi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgütün yargı yapılanmasına Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu (HSK) tarafından ağır darbe vurulmuş, örgütle irtibatı ve iltisakı bulunan çok sayıda yargı mensubu, başlatılan idari soruşturmalar kapsamında meslekten ihraç edilmişti.

Ankesörlü telefonla aramalar, geçmişe dönük arama ve sinyal kayıtları, tanık beyanları, ByLock içerikleri, emniyet analiz raporları ile tespit edilen ve HSK Genel Kurulu'nca ihraç edilen yargı mensupları, meslekten çıkarma kararının iptali için Danıştay'da dava açmıştı.

Danıştay 5. Dairesi’nin de çok sayıda iptal kararına imza attığı öne sürülmüştü.

Devlet tazminat ödeyecek

Buna göre FETÖ ile irtibatı olan ve meslekten ihraç edilen 178 ismin, mesleğe dönmelerine karar verilmişti.

Yargı mensuplarından 122'sinin göreve iade edildiği, 56 ismin bulunduğu listenin de HSK'ya gönderildiği belirtilmişti.

Sabah’ta yer alan haberde, Danıştay 5. Dairesi’nin verdiği iade kararının ardından bütün bu kişilere, faiziyle birlikte devletin tazminat ödeyeceği ifade edilmişti.

Danıştay’dan açıklama

Bugün iddialara yönelik Danıştay’dan bir açıklama geldi…

Açıklamada, Hakimler ve Savcılar Kurulunca meslekten ihraç edilen hakim ve savcıların açtıkları davalarda, Danıştay 5. Dairesi’nin verdiği kararlarla ilgili basın yayın organlarında bazı haberlerin yer aldığı, darbe girişiminin ardından bazı hakim ve savcıların Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verildiği hatırlatıldı.

İlgili düzenlemeler gereği, meslekten çıkarılanların açtıkları davaların, iş bölümüne göre Danıştay Beşinci Dairesi tarafından ilk derece mahkemesi sıfatıyla görüldüğü aktarıldı.

“İptal kararı verilen dosyalar henüz esastan kesinleşmedi”

Danıştay 5. Dairesi’nde, bugüne kadar, bu kapsamda 5 bin 112 dava açıldığı, bunların 4 bin 788'inin karara bağlandığı, 324 davanın ise karar verilmek üzere sıra beklediği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Karara bağlanan 4 bin 788 dosyanın 4 bin 246'sında davanın esastan reddine, 11'inde davanın süre aşımı yönünden reddine, 51'inde dava dilekçesinin reddine, 15'inde karar verilmesine yer olmadığına, 123'ünde davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.

İptal kararı verilen dosya sayısı ise 342 olup mükerrer dava açılması gibi nedenlerle lehine karar verilen kişi sayısı 323'tür. İptal kararı verilen dosyalar henüz esastan kesinleşmemiş, 5. Daire kararlarının ilk derece mahkemesi olarak verilen kararlar olması nedeniyle Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca temyiz incelemesi devam etmektedir.”

""Eleştiriler amacını ve boyutunu aşıyor"

Açıklamada, Danıştay’ın Anayasa'nın 155. maddesine göre, idari mahkemelerce verilen karar ve hükümlerin son inceleme merci olduğu, kanunla gösterilen belli davalara ise ilk ve son derece mahkemesi olarak baktığı hatırlatıldı.

Danıştay mensuplarının, Anayasa'nın 140. maddesi gereğince, mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre görev ifa ettiği vurgulanan açıklamada, Anayasa'nın 141. maddesi gereğince tüm Danıştay kararlarının gerekçeli yazıldığı da belirtildi.

AA’da yer alan başkanlığın açıklamasında, “Yargılama süreci devam eden davalar ile ilgili yapılan, hukuki eleştiri boyutunu ve amacını aşan yorumların Anayasa'nın 138. maddesi ile güvence altına alınan yargı bağımsızlığını zedeleyeceği değerlendirilmektedir.” denildi.