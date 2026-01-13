Davut Gül açıkladı: İstanbul'da su krizi var mı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Valisi Davut Gül, gazetecilerle bir araya geldi.

Vali Gül, Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen programda haber ajansları, gazete ve televizyon yöneticileri ile yazarlarla buluşmasında, İstanbul'a ilişkin 3 yıllık güvenlik verilerini açıklamasının ardından soruları cevapladı.

Bir gazetecinin sahipsiz hayvanlarla ilgili gelinen süreçle ilgili sorusunu yanıtlayan Gül, bu konuda göreve geldikleri günden itibaren vatandaşların yaşadıkları sıkıntıları gördüklerini söyledi.

İSTANBUL'DA SU SORUNU VAR MI

Vali Gül, başkent Ankara'da yaşanan su sorunu sonrası İstanbul'da yapılan yatırımlara yönelik soruyu da yanıtladı.

Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığı belirten Gül, "İstanbul'da şu an itibariyle bir su krizi yok. Ama bu İstanbul'a yağmur yağdığı ya da İstanbul'da dereler, akarsular çok olduğu için değil.

Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. İstanbul'a biliyorsunuz 150-200 kilometreden sular geliyor. Melen'den su getiriliyor.

Normal şartlarda vanaları kapatsak, İstanbul'da muhtemelen bir ay sonra suyumuz kalmayacak. O açıdan, suyu verimli kullanma durumundayız." değerlendirmesinde bulundu.

"DEFALARCA TOPLANDIK, SÖYLEDİK"

İçişleri Bakanlığı'nın bu konuda yaptığı düzenleme ve planlamalara değinen Gül, şunları kaydetti:

"(Belediyelerle) Defalarca toplandık, yazılı, sözlü söyledik. Birinci mazeret şuydu. 'Biz bu köpekleri, sahipsiz hayvanları nerede barındıralım, yer yok.' dediler.

Haklı olarak bakıyorum. Orman alanları içerisinde talep edilen bütün belediyelere yer tahsis ediliyor.

Hiçbir belediyemiz, 'Biz sahipsiz hayvanları toplayacağız ama götüreceğimiz yer yok, barındıracağımız yer yok.' diyemeyecek.

"BELEDİYELERİMİZ YETERİNCE HAREKETE GEÇMEDİ"

Yasal düzenleme yapıldı. Bunların mutlaka sokaklardan toplanıp güvenli yerlere götürülmesi lazım. Yeni yapılan yerlerde etrafı çevrili, 40-50 bin metrekare alan.

Belediyeler tarafından bunların yemesi, içmesi, kısırlaştırılması yapılıyor. Yapılan iş vicdani ve hukuki. Sorun şu, bazı belediyelerimiz henüz yeterince harekete geçmedi.

"BÜTÜN SORUMLULARLA İLGİLİ YASAL İŞLEM YAPACAĞIZ"

Allah muhafaza, istemeyiz ama herhangi bir insana ağır bir zarar geldiğinde Sayın Bakanımız, 'Belediye başkanlarından başlayarak bütün sorumlularla ilgili yasal işlem yapacağız' dedi.

Sahipsiz hayvanlar toplanılacak, kısırlaştırılacak ve orada (yaşam alanları) bakılacak. Eksik kalan bir şey varsa tamamlayacağız."