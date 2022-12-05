DEAŞ'ın sözde sorumlusuna ağırlaştırılmış müebbet istendi

MİT, Suriye'de gerçekleştirdiği operasyon ile kırmızı kategoride aranan DEAŞ'ın sözde sorumlusu Kasım Güler'i Türkiye'ye getirdi. Yargılanması süren Güler'e ağırlaştırılmış müebbet talep edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), içeride ve dışarıda yaptığı operasyonlar ile terör örgütlerinin kökünü kazıyor.

Bu kapsamda MİT, 15 Haziran 2021'de yapılan operasyonla kırmızı kategoride aranan Kasım Güleri'i yakaladı.

Suriye'de yakalandı

Terörden arananlar listesinde yer alan DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Ebu Usame el Türki kod adlı Kasım Güler'in, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçerek eylem yapmayı planladığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Takibe alınan Güler, Suriye'de gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak sorgulanmak üzere Türkiye'ye getirildi.

Sansasyonel eylem planı

Güler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı savcılıkta, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için itiraflarda bulunacağını söyledi.

İfadesinde, örgütün Türkiye’de sansasyonel eylemler yapmayı planladığını ve çeşitli yerlere silah gömüldüğünü itiraf etti.

Yargılanmasına devam edildi

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan Güler hakkında, 'anayasal düzeni ihlale teşebbüs' suçundan dava açıldı.

Ankara 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık Güler, savunmasında emniyet ve savcılıkta verdiği ifadelerini baskı altında alındığı iddiasıyla reddetti.

Sanık Güler'in, Ankara 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi.

Sözde Türkiye vilayeti heyetinde görevlendirildi

Duruşmada sanık Güler ile avukatı hazır bulundu. Savcı Emre Giray Görmez, mütalaasını açıklayarak, sanık Kasım Güler'in selefi düşünce ile 2008 yılında Afganistan’a giderek radikalleştiğini belirtti.

Savcı, sanığın 2010 yılına kadar burada bazı radikal gruplar içerisinde faaliyet yürüttüğünü ve Türkiye’ye geldikten sonra yakalanarak hakkında adli işlem yapıldığına dikkat çekti.

Güler’in, 2012-2014 yıllarında Suriye’de faaliyet gösterdiğini ve DEAŞ’a katıldığını belirten savcı, 2017 yılında sözde Türkiye vilayeti heyetinde görevlendirildiğini, Ekim 2018’de sözde Türkiye Valisi/Emiri olarak görevlendirildiğini belirtti.

Ağırlaştırılmış müebbet talebi

Savcı, Güler'in, örgütün üst düzey yöneticisi olarak Türkiye üzerinde çeşitli faaliyetlerde bulunduğunu belirterek, 'Anayasal düzeni ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma ve el değiştirme' suçundan 26 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Ertelendi

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, avukatının süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.



