Denizcilik Genel Müdürlüğü, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması sonrası Türk gemilerini uyardı

ABD ve İsrail’in saldırılarının ardından İran, küresel enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nı kapattığını açıkladı.

Açıklamanın ardından bölgede tanker hareketliliğinin durduğu, gemi takip sistemlerinde boğazdaki tanker ve yük gemilerinin hızlarının sıfıra düştüğü görüldü.

GÜNLÜK 20 MİLYON VARİLLİK SEVKİYAT DURACAK

Arap Yarımadası ile İran arasında yer alan Hürmüz Boğazı, küresel petrol ticaretinin ana arterlerinden biri.

Günlük yaklaşık 20 milyon varil ham petrol ve petrol türevi bu geçiş noktasından dünya pazarlarına ulaşıyor. Bu hacim, küresel petrol arzının yaklaşık beşte birine karşılık geliyor.

TÜRK GEMİLERİNE UYARI

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden Türk bayraklı gemiler için önemli bir uyarı yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"AAKKM İLE TEMAS KURULMASI ÖNEM ARZ EDİYOR"

İran'ın Hürmüz Boğazı’ndan gemi geçişlerini yasakladığına dair telsiz yayınları yapıldığı bilgisi gelmiş olup, bölgede Türk bayraklı gemiler için ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 3’tür.



Bölgedeki seyir duyurularının takip edilmesi, gerekirse AAKKM ile temas kurulması önem arz etmektedir.