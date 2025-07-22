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Denize atık su deşarj eden Yalova Belediyesi'ne 1,3 milyon lira ceza kesildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yalova İl Müdürlüğü ekipleri yağmur suyu hattından denize kentsel atık su deşarj ettiği belirlenen Yalova Belediyesi'ne 1 milyon 337 bin 354 lira ceza uyguladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
22.07.2025 22:32
Denize atık su deşarj eden Yalova Belediyesi'ne 1,3 milyon lira ceza kesildi

Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde kirliliğe neden olan Yalova Belediyesi'ne ceza kesildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Yalova İl Müdürlüğü ekiplerince bölgede yapılan denetim ve incelemeler sonucu Yalova Belediyesi'nin yağmur suyu hattından denize kentsel atık su deşarj ettiği belirlendi.

CEZA KESİLDİ

Yapılan analizler sonrası Çevre Kanunu kapsamında Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde kirliliğe neden olan Yalova Belediyesi'ne 1 milyon 337 bin 354 lira ceza uygulandı.

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