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Haber Merkezi

İstanbul'da 23 Nisan'da merkez üssü Silivri açıkları olan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar büyük bir panik yaşadı.

AFAD verilerine göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6.2 büyüklüğündeki sarsıntı, İstanbul'un yanı sıra çevre illerden de hissedildi.

Depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı yaşanırken, deprem anına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıkmaya devam ediyor..

Birçok ünlü, depreme çekim veya canlı yayın esnasında yakalandı. Onlardan biri de ünlü sunucu Armağan Çağlayan oldu.

KORKU DOLU ANLARINI PAYLAŞTI

Armağan Çağlayan depreme, programının çekimini yaptığı esnada yakalandı.

Görüntülerde, sakinliğini korumaya çalışan Çağlayan'ın bir ara kalbini tuttuğu görüldü.

"DEPREM ANINDA KORKUDAN ALTINA S*ÇANLAR"

Çağlayan, deprem sırasında yaşadığı korku dolu anlarını sosyal medya hesabından "Deprem anında korkudan altına s*çanlar isimli eser" isimli eser notuyla paylaştı.