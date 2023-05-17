Depremzededen CHP'ye sıvı gübre iadesi: Depremzedeyiz diye bu kadar aşağılanmaya gelemeyiz 14 Mayıs sonrası hakaretlere maruz kalan depremzede vatandaşlardan Kahramanmaraşlı çiftçi, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kendilerine ücretsiz verilen sıvı gübreyi, CHP Elbistan İlçe Teşkilatına iade etti.

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Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gitti.

Rekor bir katılımın yaşandığı seçimde, millet kararını verdi..

Oy sayımı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,50 ile sandıktan yine birinci çıkarken, diğer cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 44,85 olarak kayıtlara geçti.

İkinci tura kalan seçimlerde Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki fark, muhalif seçmenlerini öfkelendirdi..

Yurdun büyük bir kesimi, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' dedi.

Özellikle 50 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği deprem bölgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ezici bir üstünlükle lider çıktı.

Bu durum, muhalif seçmeni rahatsız etti.

Sosyal medya üzerinden nefret ve kin kusan muhalif seçmenlerle ilgili Millet İttifakı'ndan henüz bir açıklama yapılmazken, depremzedeler tepki göstermeye devam ediyor..

Kahramanmaraşlı çiftçi CHP'den aldığı ücretsiz gübreyi iade etti

Kahramanmaraş'ta ikinci büyük depremin yaşandığı Elbistan ilçesine bağlı kırsal mahallelerden Evcihüyük'te yaşayan çiftçi Nihat Yılmaz'da yaşananlara tepki gösterdi.

Çiftçi Yılmaz, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kendilerine ücretsiz verilen sıvı gübreyi aracına koyarak CHP Elbistan İlçe Teşkilatına götürdü. Yılmaz, gübreyi partinin önüne bırakarak tepkisini gösterdi.

"Bu gübreyi kullanacak kadar ne onursuz ne gurursuzuz"

Tepkisini çektiği videoda da dile getiren çiftçi Nihat Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

Bu Ankara Büyükşehir Belediyesinin daha doğrusu CHP belediyesinin bize verdiği ücretsiz gübre desteği. Bu 14 Mayıs seçimlerinden sonra depremzedelere haklarını haram ediyorlar. Millet İttifakı'ndan da herhangi kınayan bir açıklama gelmedi.



Biz de aldığımız gübreyi onların CHP binasına iade edeceğiz. Bu gübreyi kullanacak kadar ne onursuz ne gurursuzuz. Depremzedeyiz diye bu kadar hakaret ve aşağılanmalara gelemeyiz.

Kılıçdaroğlu'na oy veren depremzede: İnsan canı bu kadar ucuz mu

Bir tepki de Kılıçdaroğlu'na oy veren bir depremzededen geldi..

"Başaramayacağını bile bile Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdik" diyen depremzede şu ifadeleri kullandı: