Dışişleri Bakanlığı: Alıkonulan Türk aktivistler için gerekli girişimlerde bulunuldu

Kürsel Sumud Filosu, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru günlerdir yol alıyordu.

46 ülkeden 497 aktivistin bulunduğu filoya, uluslararası sularda seyrederken İsrail tarafından saldırı düzenlendi.

İSRAİL, AKTİVİSTLERİ ALIKOYDU

İsrail saldırılarında 37'si Türk olmak üzere 200'den fazla aktivist alıkonuldu.

DIŞİŞLERİNDEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, el konulan teknelerde bulunan Türk vatandaşlarının durumunun yakından takip edildiği belirtildi.

"VATANDAŞLARIMIZ İÇİN GEREKLİ GİRİŞİMLERDE BULUNULMUŞTUR"

Açıklamada, "Tel Aviv Büyükelçiliğimiz, vatandaşlarımıza konsolosluk himayesi sağlanması konusunda gerekli girişimlerde bulunmuştur. Vatandaşlarımızın aileleri gelişmeler hakkında bilgilendirilmektedir." denildi.

İSRAİL, KÜRESEL SUMUD FİLOSU'NA SALDIRDI

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İsrail'in silahsız insani yardım gemilerine yönelik yasa dışı saldırılarının 'insanlık suçu' olduğu kaydedildi.

İsrail'in Meteque ve Yulara gemilerine tazyikli su sıktığı bildirilen açıklamada, 'Florida' adlı gemiye de kasten çarpıldığı ifadesi yer aldı.

37 TÜRK GÖZALTINA ALINDI

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu'ndan, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Toplam 17 gemiye müdahale edildiği ve 37 Türk olmak üzere 201 aktivistin gözaltına alındığı belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'nin yardımına koşan Sirius, Alma, Spectre, Huga, Deir Yassine, Grande Blue, Mongana ve Seulle gemilerinden alıkoyduğu 37 Türk aktivistin isimleri paylaşıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail donanması unsurları tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırının ardından alıkonulan Türk vatandaşları ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Soruşturmanın; Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ndeki düzenlemeler, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 15. maddesindeki yetki kuralları ve Türk Ceza Kanunu'nun 12 ve 13. maddelerindeki görev kuralları çerçevesinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması, nitelikli yağma, mala zarar verme ve eziyet suçlarından yürütüldüğü ifade edildi.