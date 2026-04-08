Dışişleri Bakanlığı'ndan İran-ABD ateşkes açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz

28 Şubat'ta İsrail-ABD ortaklığıyla İran'a yönelik saldırılar sonrası başlayan savaşa 40. gününde ateşkes geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile Hürmüz Boğazı'nın tamamen trafiğe açılması şartıyla iki haftalık karşılıklı geçici ateşkesi kabul ettiğini açıkladı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad’da yürütülen arabuluculuk görüşmeleri sonucunda varılan mutabakat, Orta Doğu'daki gerilimin kısa vadede azalması beklentisini artırdı.

"TÜRKİYE KALICI BARIŞ İÇİN GÖRÜŞMELERE DESTEK VERECEK"

Ateşkes birçok ülke tarafından memnuniyetle karşılanırken, Türkiye de bu sürece bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, Türkiye'nin bölgede kalıcı barış ve istikrar önceliğini bir kez daha ortaya koydu.

Dışişleri Bakanlığı, ateşkesin sadece geçici değil, kalıcı bir çözüme dönüşmesi için Islamabad'daki görüşmelere aktif destek vereceğini belirtti.

"ATEŞKES KARARINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Bakanlık, açıklamasında şu sözleri kullandı:

Bölgedeki savaşta ilan edilen geçici ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruz.



Geçici ateşkesin sahada tam olarak uygulanması gerektiğini vurguluyor ve tüm tarafların varılan mutabakata bağlı kalmasını ümit ediyoruz.

"KALICI BARIŞ DİPLOMASİ İSE MÜMKÜN OLACAKTIR"

Kalıcı barışa giden yol ancak diyalog, diplomasi ve karşılıklı güvenle mümkün olacaktır.



İslamabad’da yapılacak müzakerelerin başarıyla sonuçlanması için her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz.



Bu süreçte üstlendiği rolden dolayı kardeş Pakistan’ı tebrik ediyor, barışa katkı sunan tüm girişimlerin devamını diliyoruz.