Diyanet İşleri Başkanlığı, 30 Ağustos paylaşımında Atatürk'ü andı

Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türk ordusunun 26 Temmuz 1922'de başlattığı Büyük Taarruz, 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlandı.

Bugün, Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 103. yıl dönümü coşkuyla kutlanıyor.

DİYANET'TEN 30 AĞUSTOS MESAJI

Diyanet İşleri Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkanlıktan yayımlanan mesajda, aziz milletin büyük bir cesaretle mücadele vererek tarihin en büyük kahramanlık destanlarından birini yazdığı 30 Ağustos Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünü idrak etmenin onur ve heyecanının yaşandığı vurgulandı.

Bu onurlu günde vatanın, bayrağın, hürriyetin ve mukaddes değerlerin uğruna canlarını feda eden şehitlerin aziz hatıralarının bir kez daha iftiharla yad edildiği belirtilen mesajda, şunlar kaydedildi:

"MİLLETİMİZ İLELEBET ÖZGÜRCE YAŞAYACAĞINI TÜM DÜNYAYA İLAN ETMİŞTİR"

Müşterek hafızamızda müstesna bir yeri olan 30 Ağustos Zaferi, asil milletimizin asla esir edilemeyeceğinin en berrak sembolüdür.



Bundan bir asır önce, vatan topraklarını işgal etmeye gelen sömürge kuvvetlerine karşı sarsılmaz bir imanla direnen aziz milletimiz, bu topraklarda ilelebet özgürce yaşayacağını şanlı bir zaferle tüm dünyaya ilan etmiştir.



Büyük zorluklar ve imkansızlıklar içinde kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla yekvücut olarak kahramanca mücadele eden milletimiz, kazandığı zaferle adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır.



Bu şanlı zafer, aynı zamanda hürriyetine meftun bir milletin vatanından, bayrağından, dininden, mukaddesatından asla vazgeçmeyeceğinin de ilanı olmuştur. Bilinmelidir ki her karışı şüheda kanıyla yoğrulmuş bu topraklar, ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesinde ezan sesleriyle ilelebet bizlere vatan olmaya devam edecektir.

"MİLLETİMİZİN HUZUR VE REFAHI İÇİN ÇALIŞMAK ÖNEMLİDİR"

Büyük bir iftiharla bayrama dönüştürdükleri 30 Ağustos Zaferi'nin bugüne dair kendilerine önemli görev ve sorumluluklar yüklediğine işaret edilen mesajda, "Bu manada en temel görevimiz, istiklal mücadelesinin niçin yapıldığını ve zaferin nasıl elde edildiğini bütün yönleriyle okumak, tarihin dönüm noktalarından biri olan bu şanlı zaferin arka planındaki yüksek inancı, ruhu ve şuuru her daim diri tutmaktır.

Bununla birlikte ecdadımızın uğruna mücadele verdiği değerleri yaşatarak nesillerimize aktarmak, birlik-beraberlik duygularını pekiştirerek ortak değerlerimiz etrafında kenetlenmek ve her daim milletimizin huzur ve refahı için çalışmak da önemli görevlerimizdendir." değerlendirmesinde bulunuldu.

"GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü VE SİLAH ARKADAŞLARINI SAYGIYLA ANIYORUZ"

Başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelesinin bütün kahramanlarının şükran ve minnetle yad edildiği mesajda, "Geçmişten bugüne vatanımız, dinimiz, ezanımız, bayrağımız, istiklal ve istikbalimiz uğruna canlarını feda eden şehitlerimize ve ahirete irtihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, devletimizi ve milletimizi ilelebet payidar eylemesini Yüce Rabb'imizden niyaz ediyoruz." ifadelerine yer verildi.