Diyanet'ten ihraç edilen Fatma Yavuz'a bir darbe de CHP'den geldi CHP'den milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunan Fatma Yavuz, Türkiye'nin İran'a dönüştürülme korkusu taşıdığını iddia ederken milletvekili adaylık listelerinin dışında kaldığını öğrendi.

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14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için partilerde milletvekili aday listeleri hazırlığında son düzlüğe girildi.

Listeler, saat 17.00'de YSK'ya teslim edilecek.

Hal böyleyken dikkat çeken isimlerden milletvekilliği aday adaylık başvuruları geldi.

Bu isimlerin başında da Diyanet'ten ihraç edilen Fatma Yavuz geldi.

Yaptıkları ve açıklamalarıyla tepki çekmişti

İslama aykırı açıklamaları sebebiyle ihraç edilen Yavuz, daha önce de birçok ilginç durumla konuşuldu.

Yavuz, kendi nikahında alkol servis ettirmesi, İBB’den kovulması, Türk milletine hakaret etmesi ve “Elhamdülillah Ermeniyim” sözleriyle akıllara kazınmıştı.

Fatma Yavuz son olarak da, HDP’nin füzenlediği etkinlikte “LGBT’li kardeşlerimizin saçının teline zarar gelecekse ben başörtümü açarım” diyerek ağır tepki toplamıştı.

CHP'den milletvekili aday adayı oldu

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan helallik isteyen Fatma Yavuz, CHP’den İstanbul Milletvekili aday adayı oldu.

Ancak Yavuz, listelerin belirlenmesiyle birlikte milletvekili adaylığına seçilmedi.

Listeler açıklanmadan ise Yavuz'la ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Türkiye'yi İran'a benzetmeye kalktı: Bir sonraki aşama oruç tutmayanların sokakta dövülmesi mi?

Fatma Yavuz, Eski YÖK Başkanı ve Gelecek Partili Yusuf Ziya Özcan ile bir yayına katıldı.

Yavuz yayında, "Şu anda geldikleri nokta gerçekten korkunç. İran’ın bir tık düştüğü gibi bir şeyi hedefliyorlar heralde. İran kadar yapamıyorlar tabii de, buradaki laiklik tecrübesi ve toplumsal muhalefet buna engel oluyor ama şahsen ben bile bu endişeyi taşıyorum. Yol bulurlarsa bizi İran’a dönüştürecekler korkusunu salmış durumdalar. Bir sonraki aşama ne? Oruç tutmayanların sokakta dövülmesi mi?" ifadelerini kullandı.

Gelecek Partili Özcan da Yavuz'un sözleri sonrası, "Seçim kaybedilirse İran’a hoş geldiniz, hiç şaşırmayın çok hızlı bir geçişle oraya doğru gidiyoruz." şeklinde konuştu.

"İnandığım yolda yürümeye devam edeceğim"

Öte yandan Fatma Yavuz, milletvekili adaylık listesinde olmamasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Yavuz açıklamasında inandığı yolda yürümeye devam edeceğini söyleyerek, "Aday gösterilmemem ile ilgili yorumum: Tayyip gitsin de ben gelmesem de olur! İnandığım yolda yürümeye devam edeceğim." dedi.