Diyarbakır'da hava sıcaklığı 42 dereceye ulaştı

Sıcak havalar Türkiye'yi etkisi altına aldı...

Sıcaklıkların en yoğun hissedildiği illerden biri de Diyarbakır.

42 DERECE ÖLÇÜLDÜ

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kentte bugün en yüksek sıcaklık 42 derece ölçüldü.

Hava sıcaklığının yarın da 42 derece olması bekleniyor.

HAVUZA GİREREK SERİNLEMEYE ÇALIŞTILAR

Kentte etkili olan sıcak hava nedeniyle çocuklar, merkez Sur ilçesindeki Anzele Parkı'nda bulunan süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı.

SOKAKLAR BOŞ KALDI

Aşırı sıcaktan bunalanlar, klimalı ortamları ve gölgelikleri tercih etti, öğle saatlerinde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Sıcaktan bunalanlar, özellikle park ve bahçelerdeki yeşil alanlarda serinlemeye çalıştı.