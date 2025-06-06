Diyarbakır'da yangında ölen anne ve 3 çocuğu defnedildi

AA & Ensonhaber
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde 13 katlı apartmanda çıkan yangında yaşamını yitiren anne Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Elif (10) ve Zeynep'in (4) cenazesinin getirildiği Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri tamamlandı.
Anne ve çocuklarının cenazesi yakınları tarafından alınarak merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı'na getirildi.
YAN YANA DEFNEDİLDİLER
Cenazeler, burada kılınan namazın ardından Yeniköy Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla yan yana defnedildi.
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