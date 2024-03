ensonhaber.com

Süper Lig dün akşam heyecanlı bir maça sahne oldu.

Trabzonspor - Fenerbahçe arasında oynanan maç, kıran kırana bir mücadeleyi ortaya koydu.

Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı maç sonrası ise Trabzonsporlu taraftarlar, kutlama yapan Fenerli futbolculara saldırdı.

Taraftarların sahaya inmesi sonrası ortalık adeta savaş alanına döndü.

Gecenin bileti kesildi

Dün oynanan maçın ardından yaşanan olaylar sonrasında 12 kişinin gözaltına alındığını ise sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Dün akşam oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe Süper Lig Futbol karşılaşması sonrası meydana gelen olaylarla ilgili olarak ilk belirlemelere göre 12 şahıs yakalanarak gözaltına alındı" sözleriyle duyurdu.

Yerlikaya'nın devam eden açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

Ali Yerlikaya tek tek sıraladı

Maç esnasında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’a yabancı madde atan C.K. isimli şahıs, müsabaka esnasında tespit edilmiş, yakalanarak gözaltına alınmış ve hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır.



Müsabaka sonrası sahaya ilk atlayan H.Ç. adlı şahsın kaldığı otel tespit edilmiş, otelde yapılan araştırmada şahsın otelden ayrıldığı anlaşılmış,



Rize istikametine gittiği bilgisinin alınması üzerine yapılan çalışmalar sonucu şahıs Yomra ilçesinde yakalanarak hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır.



Müsabaka sonunda sahaya atlayıp korner bayrağını alarak futbolculara doğru koşan şahsın, stadyuma giriş yapmış olduğu passolig sahibinin C.Ç. olduğu tespit edilmiş, sahaya giren şahsın passolig sahibi olmadığı anlaşılmış, yapılan incelemelerde sahaya giren E.T. isimli şahıs Araklı ilçesinde yakalanmış ve gerekli soruşturma başlatılmıştır.



Müsabaka sonunda sahaya girerek Fenerbahçe kalecisi Dominic Livakovic'i darp eden şahsın O.B. olduğu tespit edilmiş, şahıs Kalkınma Mahallesi'nde yakalanmış ve hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır.



Sosyal medyada paylaşım yaparak taraftarları havalimanına çağıran T.C.S., K.M. , O.O., E.T., ve A.A. isimli şahıslar yakalanarak haklarında gerekli soruşturma başlatılmıştır.



Müsabaka sonrası yapılan kamera çalışmaları sonucunda sahaya girdiği tespit edilen A.S., B.T. isimli şahıslar yakalanarak, haklarında gerekli soruşturma başlatılmıştır.